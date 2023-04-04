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Рост экономики стран Азии в текущем году составит 4,8%

экономика, рост, Азия, Азиатский банк развития Фото: pixabay
Согласно прогнозу Азиатского банка развития, 46 азиатских государств континента во главе с Китаем демонстрируют быстрый рост и замедление инфляции, при этом в странах сохраняются инфляционные риски, сообщает Zakon kz.

По данным Азиатского банка развития (АБР) экономика 46 стран Восточной Азии, Кавказа, Центральной Азии, Южной и Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона должна вырасти на 4,8% в 2023 и 2024 годах, что выше на 0,6% прошлогодних показателей.

Инфляция может снизиться в следующем году с текущих 4,2% до 3,3%. По итогам 2022 года она составляла 4,4%. Тем не менее, аналитики банка ожидают повышения инфляционных рисков в связи с неожиданным объявлением ОПЕК о сокращении нефтедобычи на один миллион баррелей в сутки.

По мнению главного экономиста АБР Альберта Парка, банковские потрясения, имевшие место в США и Европе, будут иметь ограниченное влияние на Азию, потому что достаточный капитал азиатских банков должен ограничить потенциальную уязвимость.

Кроме того, руководители центральных банков региона, которые в прошлом году были в основном сосредоточены на повышении ставок, теперь переходят к политике сдерживания, поскольку бюджетные планы по всему региону предполагают дальнейший рост в этом году.

Плюс, после отмены ковидных ограничений некоторые индикаторы условий ведения бизнеса в Китае в начале текущего года показывают улучшение. Другой позитивный фактор, по словам Альберта Парка, состоит в том, что в большинстве развивающихся стран Азии с конца 2022 года наблюдается восстановление потоков иностранных портфелей, наряду с резервом по отношению к региональным валютам. Банкротство американских и европейских банков лишь замедлило этот процесс.

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