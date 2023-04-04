Прокурор Мангистауской области о недобросовестных застройщиках: Результат отсутствия контроля

Экономическое развитие и увеличение численности населения Актау привело к буму строительства многоэтажных жилых домов. Учитывая необходимость обеспечения как экономической, так и техногенной безопасности проведен анализ законности в сфере земельного и строительного законодательства.

Не секрет, что многие недобросовестные застройщики в погоне за прибылью пренебрегают нормами строительства.



В отдельных случаях незаконно привлекаются средства дольщиков, в результате люди остаются как без квадратных метров, так и без вложенных средств.

К примеру, прокуратурой установлено 11 фактов незаконного строительства жилых комплексов без получения соответствующих исходно-разрешительных документов.

Иными словами, строительство домов начато без соблюдения строительных норм и требований.

"В результате мониторинга социальных сетей выявлено 25 фактов незаконного привлечения средств дольщиков, без выполнения установленных процедур гарантирующих последующее получение вкладчиками своих квартир". Пресс-служба прокуратуры Мангистауской области

По указанным фактам прокуратурой поставлен вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

Выявлены факты незаконного предоставления земельных участков под строительства домов.

По актам надзора прокуратуры отменены 2 постановления акимата Актау о предоставлении земельных участков, с возвращением государству 9 земельных участков коммерческого назначения площадью 3,9 га стоимостью около 130 млн тенге.

Предотвращено незаконное предоставление 28 земельных участков площадью 20 га, с кадастровой стоимостью 400 млн. тенге.

Результаты вышеуказанного анализа стали предметом обсуждения на коллегии прокуратуры области с участием руководителей местных исполнительных и уполномоченных органов.

Прокурор области Руфат Куттуков подчеркнул важность соблюдения требований закона застройщиками.

"Граждане, вложив свои последние средства в долгожданное жилье были обмануты, либо завершение работ затягивалось на длительное время, либо вовсе приостанавливалось по различным необоснованным причинам", – сказал он.

Но даже получившие свои квартиры граждане жалуются на их качество: требуются дополнительные средства для приведения их в соответствие, некоторые вовсе непригодны для проживания.

"Все это - результат отсутствия своевременного контроля за началом и ходом строительства", - отметил прокурор области.

По результатам коллегии местным исполнительным органам указано на необходимость усиления мониторинга строящихся объектов, строгого соблюдения Генерального плана и проекта детальной планировки при выделении земельных участков.