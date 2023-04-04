Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Прокурор Мангистауской области о недобросовестных застройщиках: Результат отсутствия контроля

В прокуратуре Мангистауской области состоялось заседание коллегии Фото: gov.kz
Экономическое развитие и увеличение численности населения Актау привело к буму строительства многоэтажных жилых домов. Учитывая необходимость обеспечения как экономической, так и техногенной безопасности проведен анализ законности в сфере земельного и строительного законодательства.

Не секрет, что многие недобросовестные застройщики в погоне за прибылью пренебрегают нормами строительства.

В отдельных случаях незаконно привлекаются средства дольщиков, в результате люди остаются как без квадратных метров, так и без вложенных средств.

К примеру, прокуратурой установлено 11 фактов незаконного строительства жилых комплексов без получения соответствующих исходно-разрешительных документов.

Иными словами, строительство домов начато без соблюдения строительных норм и требований.

"В результате мониторинга социальных сетей выявлено 25 фактов незаконного привлечения средств дольщиков, без выполнения установленных процедур гарантирующих последующее получение вкладчиками своих квартир".Пресс-служба прокуратуры Мангистауской области

По указанным фактам прокуратурой поставлен вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

Выявлены факты незаконного предоставления земельных участков под строительства домов.

По актам надзора прокуратуры отменены 2 постановления акимата Актау о предоставлении земельных участков, с возвращением государству 9 земельных участков коммерческого назначения площадью 3,9 га стоимостью около 130 млн тенге.

Предотвращено незаконное предоставление 28 земельных участков площадью 20 га, с кадастровой стоимостью 400 млн. тенге.

Результаты вышеуказанного анализа стали предметом обсуждения на коллегии прокуратуры области с участием руководителей местных исполнительных и уполномоченных органов.

Прокурор области Руфат Куттуков подчеркнул важность соблюдения требований закона застройщиками.

"Граждане, вложив свои последние средства в долгожданное жилье были обмануты, либо завершение работ затягивалось на длительное время, либо вовсе приостанавливалось по различным необоснованным причинам", – сказал он.

Но даже получившие свои квартиры граждане жалуются на их качество: требуются дополнительные средства для приведения их в соответствие, некоторые вовсе непригодны для проживания.

"Все это - результат отсутствия своевременного контроля за началом и ходом строительства", - отметил прокурор области.

По результатам коллегии местным исполнительным органам указано на необходимость усиления мониторинга строящихся объектов, строгого соблюдения Генерального плана и проекта детальной планировки при выделении земельных участков.

Читайте также

"Было неожиданным": политологи о новой должности Мурата Нуртлеу

13 перинатальных центров РК обеспечат оборудованием для выявления и профилактики ранней инвалидизации детей

Сериал "Патруль" на НТК победил в специальной номинации премии "Nauryz"

Анастасия Московчук
Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астролог, гороскоп
Астролог озвучила прогноз для знаков зодиака с 3 по 9 апреля
Цены на бензин и дизтопливо повысят в Казахстане
Цены на бензин и дизтопливо повысят в Казахстане
президент Украины
Ситуация в Украине: Зеленский посетил раненых и вручил им награды, МИД РК озвучил позицию по Украине
На живца: школьники в Петропавловске назначили свидание мужчине от имени девочки
На живца: школьники в Петропавловске назначили свидание мужчине от имени девочки
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления