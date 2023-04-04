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Законодательство РК

Более 1200 жалоб поступило от алматинцев с начала года на предпринимателей, не выдающих чеки

Алматинцы жалуются на недобросовестных предпринимателей, не выдающих чеки за покупку Фото: Zakon.kz
Более 3 тысяч за 2022 год и 1200 за три месяца 2023 года поступило обращений от жителей Алматы в налоговые органы на недобросовестных предпринимателей, не выдавших фискальный чек при реализации товаров или оказании услуг, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте госдоходов Алматы, горожане жалуются, что из-за не выданного ранее фискального чека, не имеют возможности вернуть или обменять бракованный или просроченный товар.

Вместе с тем в ведомстве напомнили, что на территории РК денежные расчеты производятся с применением кассового аппарата и продавец при реализации товара или оказании услуг обязан выдать фискальный чек.

Распространенными нарушениями со стороны предпринимателей, с которыми сталкиваются потребители являются: невыдача чека при оплате наличными деньгами или банковской картой, выдача товарного чека вместо фискального чека, и перевод денежных средств на личный счет физического лица.

"Мобильные переводы не предназначены для использования в предпринимательской деятельности. Важно понимать разницу между мобильными переводами и мобильными платежами. Ведь мобильные платежи – это способ оплаты за товары, работы и услуги с помощью мобильного приложения или специального оборудования со сканированием штрих-кодов", - отметили в ДГД.

В целях защиты прав потребителей алматинцев призвали требовать выдачу чека. Не проводить перевод на личный счет предпринимателя, а использовать мобильные платежи и QR-код.

По факту невыдачи чека горожан просят обращаться в управление государственных доходов.


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