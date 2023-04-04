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Законодательство РК

Более 1500 казахстанцев призовут на воинские сборы

Более 1500 казахстанцев призовут на воинские сборы Фото: Минобороны РК
Министр обороны РК подписал приказ от 28 марта 2023 года "О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2023 году", сообщает Zakon.kz.

"В 2023 году призвать 1500 военнообязанных на воинские сборы", - говорится в документе.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложен на первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК.

Приказ вводится в действие с 14 апреля 2023 года.

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