Более 1500 казахстанцев призовут на воинские сборы

Фото: Минобороны РК

Министр обороны РК подписал приказ от 28 марта 2023 года "О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2023 году", сообщает Zakon.kz.

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