Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

28 млрд долларов составили иностранные инвестиции в Казахстан в 2022 году

28 млрд долларов составили иностранные инвестиции в Казахстан в 2022 году Фото: Zakon.kz
По итогам прошлого года приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан достиг рекордного объема: страна привлекла 28 млрд долларов, за год сумма выросла на 18%, сообщает Zakon kz.

После снижения из-за пандемии коронавируса в 2020 году объем инвестиций растет второй год кряду. Согласно исследованиям Finprom.kz, более высокий показатель фиксировался лишь в 2012 году (28,9 млрд долларов). В целом, с 2005 года Казахстан привлек 383 млрд долларов иностранных инвестиций.

Большая часть инвестиций традиционно пришлась на горнодобывающую промышленность, обрабатывающую промышленность и торговлю. Данные отрасли сформировали 81,5% всех привлеченных инвестиций.

Самый большой объем инвестиций приходится на Нидерланды – 8,3 млрд долларов, на втором месте США – 5,1 млрд долларов, на третьей позиции Швейцария – 2,8 млрд долларов.

В десятку крупнейших инвесторов Казахстана также вошли Бельгия (1,6 млрд долларов), РФ (1,5 млрд долларов), Южная Корея (1,5 млрд долларов), Китай (1,4 млрд долларов), Франция (770,2 млн долларов), Великобритания (661 млн долларов) и Германия (469,5 млн долларов).

В разрезе регионов большую часть инвестиций получили Атырауская область – 8,3 млрд долларов, Алматы – 7,6 млрд долларов и Астана – 2,2 млрд долларов.

Автор: Дулат Тулепов

Читайте также

Рост ВВП Казахстана в 2023 году до 3,7% прогнозирует АБР

Рост экономики стран Азии в текущем году составит 4,8%

Курсы валют в обменниках Казахстана на 4 апреля

Динара Халдарова
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астролог, гороскоп
Астролог озвучила прогноз для знаков зодиака с 3 по 9 апреля
Цены на бензин и дизтопливо повысят в Казахстане
Цены на бензин и дизтопливо повысят в Казахстане
президент Украины
Ситуация в Украине: Зеленский посетил раненых и вручил им награды, МИД РК озвучил позицию по Украине
На живца: школьники в Петропавловске назначили свидание мужчине от имени девочки
На живца: школьники в Петропавловске назначили свидание мужчине от имени девочки
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления