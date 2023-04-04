28 млрд долларов составили иностранные инвестиции в Казахстан в 2022 году

По итогам прошлого года приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан достиг рекордного объема: страна привлекла 28 млрд долларов, за год сумма выросла на 18%, сообщает Zakon kz.

После снижения из-за пандемии коронавируса в 2020 году объем инвестиций растет второй год кряду. Согласно исследованиям Finprom.kz, более высокий показатель фиксировался лишь в 2012 году (28,9 млрд долларов). В целом, с 2005 года Казахстан привлек 383 млрд долларов иностранных инвестиций.

Большая часть инвестиций традиционно пришлась на горнодобывающую промышленность, обрабатывающую промышленность и торговлю. Данные отрасли сформировали 81,5% всех привлеченных инвестиций.

Самый большой объем инвестиций приходится на Нидерланды – 8,3 млрд долларов, на втором месте США – 5,1 млрд долларов, на третьей позиции Швейцария – 2,8 млрд долларов.

В десятку крупнейших инвесторов Казахстана также вошли Бельгия (1,6 млрд долларов), РФ (1,5 млрд долларов), Южная Корея (1,5 млрд долларов), Китай (1,4 млрд долларов), Франция (770,2 млн долларов), Великобритания (661 млн долларов) и Германия (469,5 млн долларов).

В разрезе регионов большую часть инвестиций получили Атырауская область – 8,3 млрд долларов, Алматы – 7,6 млрд долларов и Астана – 2,2 млрд долларов.

Автор: Дулат Тулепов