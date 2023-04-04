Жестокое избиение девочки в Уральске попало на видео
Фото: pexels
В социальных сетях появилось видео, на котором происходит жестокое избиение девочки-подростка другими ее сверстницами, сообщает Zakon.kz.
На видео пострадавшая зовет на помощь, когда ее избивали, а затем с нее стали снимать одежду.
В полиции прокомментировали данный инцидент.
"Данное избиение произошло более месяца назад. Данный факт зарегистрирован. В настоящее время проводится досудебное расследование. Иные сведения в соответствии со статьей 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежат".Пресс-служба ДП Восточно-Казахстанской области
В Алматинской области расследуют избиение 12-летнего подростка. Во время школьной драки пятиклассник получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
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