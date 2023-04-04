Премьер-министра Новой Зеландии озадачили вопросом о женщинах
Фото: wikimedia
Премьер-министра Новой Зеландии Криса Хипкинса застигнули врасплох, когда его попросили дать "определение женщины". Ответ политика "развирусился" в Сети, сообщает Zakon.kz.
На еженедельной пресс-конференции после заседания кабинета министров тележурналист Оливер Шон Планкет попросил Хипкинса ответить на вопрос, который беспокоит лидеров стран во всем мире.
"Как вы и как это правительство определяет женщину?" – спросил Планкет у Хипкинса
Премьер-министр признался, что этот вопрос прозвучал неожиданно.
"Ну, биология, пол, гендер, эм... Люди сами определяют себя, люди сами определяют свой пол. Я не ожидал этого вопроса, так что я не сформулировал заранее ответ. Но что касается гендерной идентичности, я думаю, что люди сами определяют свою гендерную идентичность".премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс
BREAKING: New Zealand’s new Prime Minister doesn’t know what a woman is, despite replacing one as Prime Minister. pic.twitter.com/3Gj39RhXDX— Piers Morgan (@piersmorgan) April 3, 2023
В 2021 году в Новой Зеландии приняли закон, который разрешает гражданам менять пол, записанный в свидетельстве о рождении.
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