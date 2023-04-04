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Премьер-министра Новой Зеландии озадачили вопросом о женщинах

премьер-министр Новой Зеландии Фото: wikimedia
Премьер-министра Новой Зеландии Криса Хипкинса застигнули врасплох, когда его попросили дать "определение женщины". Ответ политика "развирусился" в Сети, сообщает Zakon.kz.

На еженедельной пресс-конференции после заседания кабинета министров тележурналист Оливер Шон Планкет попросил Хипкинса ответить на вопрос, который беспокоит лидеров стран во всем мире.

"Как вы и как это правительство определяет женщину?" – спросил Планкет у Хипкинса

Премьер-министр признался, что этот вопрос прозвучал неожиданно.

"Ну, биология, пол, гендер, эм... Люди сами определяют себя, люди сами определяют свой пол. Я не ожидал этого вопроса, так что я не сформулировал заранее ответ. Но что касается гендерной идентичности, я думаю, что люди сами определяют свою гендерную идентичность".премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс


В 2021 году в Новой Зеландии приняли закон, который разрешает гражданам менять пол, записанный в свидетельстве о рождении.

Данияр Кунафин
Новая Зеландия
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