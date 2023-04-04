Правила выдачи средств индивидуальной защиты и самообороны разработали в Казахстане

Комитет национальной безопасности подготовил постановление правительства "Об утверждении Порядка выдачи, видов средств индивидуальной защиты, самообороны, связи, оповещения об опасности и технических средств", сообщает Zakon.kz.

К видам средств индивидуальной защиты, самообороны, связи, оповещения об опасности и технических средств относятся:

средства индивидуальной защиты – бронежилет, шлем (металлический или кевларовый), противогаз;

средства самообороны – электрошоковое устройство, искровой разрядник, аэрозольный распылитель с раздражающим составом;

средства связи – радиостанция, спутниковый, сотовый телефоны;

технические средства фиксации противоправных посягательств – портативный диктофон, носимый видеорегистратор;

технические средства оповещения об опасности – системы спутникового трекинга и мониторинга (GPS), носимое устройство для скрытой передачи тревожного сигнала, мобильные приложения для сотового телефона.

Выдача средств индивидуальной защиты, самообороны, связи, оповещения об опасности и технических средств осуществляется на основании постановления органа, осуществляющего меры обеспечения личной безопасности.

Предусматривается, что орган, осуществляющий меры обеспечения личной безопасности, при выдаче средств индивидуальной защиты, самообороны, связи, оповещения об опасности и технических средств проводит инструктаж и обучение защищаемого лица по их эксплуатации и хранению.

При этом средства индивидуальной защиты выдаются по акту приема-передачи.

Защищаемое лицо несет персональную ответственность за целостность и сохранность выданных средств индивидуальной защиты, самообороны, связи, оповещения об опасности и технических средств согласно договору об условиях применения мер безопасности, заключаемому с органом, осуществляющим меры обеспечения личной безопасности.

При необходимости защищаемое лицо может обеспечиваться одним или несколькими средствами индивидуальной защиты, самообороны, связи, оповещения об опасности и техническими средствами.

При отмене мер безопасности все полученные средства подлежат возврату.

Как поясняется, проект постановления правительства разработан в рамках реализации статьи 15 Закона "О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе".

Проект определяет порядок выдачи средств индивидуальной защиты, самообороны, связи и технических средств для фиксации допускаемых в отношении защищаемых лиц противоправных посягательств и оповещения об опасности.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 18 апреля.