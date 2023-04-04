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Уникальные природные объекты Казахстана получат статус "Национальное достояние"

научный природный объект, национальное достояние Фото: Zakon.kz
Министерство экологии приняло Правила определения научных природных объектов, подлежащих присвоению статуса «Научный природный объект – национальное достояние», сообщает Zakon.kz

К научным природным объектам со статусом «Научный природный объект - национальное достояние» могут быть отнесены:

  • уникальные объекты по сохранению, разведению, реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных;
  • уникальные фонды научной и научно-технической информации по природным объектам;
  • уникальные исследовательские и экспериментальные установки, комплексы, научно-испытательные полигоны, связанные с изучением, сохранением, воспроизводством и использованием видов растений, животных и микроорганизмов.

При этом природный объект может быть как естественного, так и искусственного происхождения.

Как получить статус

Для получения статуса руководитель природного объекта должен до 1 июля текущего года подать ходатайство в уполномоченный орган (Министерство экологии), к которому прилагаются:

1) справка о деятельности научных природных объектов, отражающая уникальность объекта, а также вклад в развитие культуры и искусства Казахстана;

2) сведения об уникальных объектах по сохранению, разведению, реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, уникальных фондах научной и научно-технической информации по природным объектам, уникальных исследовательских и экспериментальных установок, комплексов, научно-испытательных полигонах;

3) копии материалов, опубликованных в средствах массовой информации республиканского уровня и в иностранных средствах массовой информации (не менее десяти публикаций) о деятельности;

4) копии документов, свидетельствующих об участии на мероприятиях в области особо охраняемых природных территорий (конкурсах, фестивалях, выставках республиканского и международного значений).

Ходатайство рассматривает специальная Комиссиея, созданная из числа сотрудников Министерства экологии РК, научных сотрудников в области культуры, особо охраняемых природных территорий.

В свою очередь, уполномоченный орган на основе рекомендации Комиссии, до 10 октября вносит на рассмотрение Правительства проект постановления о присвоении статуса «Научный природный объект – национальное достояние».

Статус «Научный природный объект – национальное достояние» присваивается Правительством Республики Казахстан по представлению уполномоченного органа.

Далее материалы направляются Министерству культуры для включения в Государственный реестр, а информация публикуется в СМИ.

Статус «Научный природный объект - национальное достояние» удостоверяется соответствующим сертификатом.

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