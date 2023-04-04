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Законодательство РК

Надбавку к зарплате хотят платить жителям приграничных регионов

Казахстан надбавки приграничные регионы Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Алихан Смаилов поручил рассмотреть возможность надбавок к заработным платам и другим социальным выплатам жителям приграничных регионов, сообщает Zakon.kz.

На заседании правительства РК Алихан Смаилов отметил, что в развитии приграничных районов важно обеспечить приоритетное финансирование жизнеобеспечивающей инфраструктуры.

"Нужны новые меры поддержки для местных жителей, в том числе рассмотреть возможность надбавок к заработным платам и другим социальным выплатам. Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами и акиматами приступить к реализации данных мер".Алихан Смаилов

Кроме того, в целях решения жилищных вопросов на селе в приграничных регионах запустят механизм субсидирования затрат работодателей, построивших арендные дома для своих работников.

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