Надбавку к зарплате хотят платить жителям приграничных регионов

Премьер-министр Алихан Смаилов поручил рассмотреть возможность надбавок к заработным платам и другим социальным выплатам жителям приграничных регионов, сообщает Zakon.kz.

На заседании правительства РК Алихан Смаилов отметил, что в развитии приграничных районов важно обеспечить приоритетное финансирование жизнеобеспечивающей инфраструктуры.

"Нужны новые меры поддержки для местных жителей, в том числе рассмотреть возможность надбавок к заработным платам и другим социальным выплатам. Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами и акиматами приступить к реализации данных мер". Алихан Смаилов

Кроме того, в целях решения жилищных вопросов на селе в приграничных регионах запустят механизм субсидирования затрат работодателей, построивших арендные дома для своих работников.