Звезды обрушат "денежную лавину": астрологи рассказали, кому повезет в апреле

С 3 апреля по 11 июня Меркурий перемещается в созвездие Тельца. Астрологи считают самым удачным периодом с 3 по 21 апреля. В эти дни большая вероятность обогатиться легкими деньгами, сообщает Zakon.kz. Но, к сожалению, повезет не всем.

Телец

Удача улыбнется Тельцам. Представители этого знака — ужасные трудоголики. Они трудятся не покладая рук, лишь бы добиться результата. В апреле цели будут достигнуты, за упорство, звезды, вознаградят тельцов обильным денежным потоком. Но не потратьте деньги в пустую. Обязательно подготовьтесь к тратам заранее.

Рак

Меркурий во время своего движения подарит большую удачу Ракам. Люди этого знака смогут пополнить свой бюджет и найти побочный доход. Не исключено если Раку вернут старые долги. Не упускайте удачные дни, пользуйтесь ими по полной. Заключите сделку, попробуйте заняться краткосрочными инвестициями, или просто купите пару лотерейных билетов.

Весы

В числе счастливчиков рожденные под знаком Весов. Меркурий кроме денег подарит им стабильность и подскажет решение давно мучивших их вопросов. Весы обзаведутся новыми связями, которые окажутся очень полезными. Побалуйте себя подарком. Потраченные деньги обязательно вернутся, сообщает портал Progorod.

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