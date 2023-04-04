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Где живут "главные курильщики" в стране

Где живут "главные курильщики" в стране Фото: Zakon.kz
По данным Бюро Национальной статистики, цены на сигареты выросли на 19,3% за год по итогам февраля этого года, сообщает Zakon.kz.

Больше всего рост цен ощутили жители Астаны: сразу на 24,3%. В пятерке регионов-антилидеров также оказались Восточно-Казахстанская (плюс 22,4%), Акмолинская (+22,3%) и Жамбылская (+22,1%) области и Алматы (+21,3%).

Наименьший рост был зафиксирован в Павлодарской области: на 12,5% за год.

Денежные расходы казахстанских семей на табак составили в среднем 11,5 тыс. тенге. Это на 9,4% больше, чем годом ранее.

Больше всего на сигареты тратили жители Северо-Казахстанской области: 20,5 тыс. тенге в квартал на домохозяйство. Одними из "главных курильщиков" можно также назвать жителей Павлодарской (20,3 тыс. тенге на домохозяйство в квартал) и Акмолинской (19,3 тыс. тенге) областей.

Наименьшие затраты были отмечены в Шымкенте (2,6 тыс. тенге), Мангистауской (3,2 тыс. тенге) и Туркестанской (4,5 тыс. тенге) областях, пишет Energyprom.kz

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