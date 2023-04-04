В Кокшетау построили современную крытую ледовую арену

В развивающемся микрорайоне областного центра "Сарыарка" компанией "Qazaq Union" совместно с СПК "Кокше" за счет собственных средств было инициировано строительство крытой ледовой арены с шайбой.

Спортивное сооружение обеспечит возможность проводить тренировки и соревнования по различным видам спорта на льду, таких как хоккей, шорт-трек, фигурное катание и конькобежный спорт. Вместимость крытой ледовой арены составляет 250 человек с учетом 124 посадочных мест.

"Площадь сооружения составляет 2300 квадратных метров и включает в себя двухэтажный административно комплекс с 5 раздевалками, медицинским кабинетом, VIP раздевалкой, кабинетом точки коньков, судейской, тренерской, комнатой для сушки хоккейной формы и кафе на 2 этаже с возможностью наблюдать за происходящим на льду", – заявили в строительной компании "Qazaq Union".

Как сообщило руководство компании, арена оснащена профессиональным оборудованием для заливки и обработки льда, системой охлаждения ледового поля и специальными машинами. Это позволит ему функционировать круглогодично. Отмечается, что в Казахстане данная система охлаждения используется впервые, сегодня она широко распространена в Европе.

Фото: пресс служба "Qazaq Union"

Как прокомментировали данную арену в академии хоккея "Арлан" города Кокшетау, ежедневно крытая ледовая арена может при максимальной нагрузке принять 700 детей для тренировок и 300 любителей массового катания.

Жители микрорайона "Сарыарка" очень рады появлению новой ледовой арены.

"Мой сын любит хоккей, очень радует, что построили арену недалеко от дома. Будем ходить всей семьей, наблюдать за игрой сына сидя в кафе на втором этаже", – поделилась планами жительница Кокшетау Гульмира Абылаева.

В Акмолинской области отмечается ежегодное увеличение населения, занимающегося физической культурой и спортом. По сравнению с 2021 годом, данный показатель увеличен на 2,5% и составил 38,2%, то есть 300055 человек. В этой связи спрос на спортивные сооружения растет, а предприниматели области вносят большую лепту в развитие спорта.

Автор: Алма Байгужина