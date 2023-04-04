Мужчина нанес несколько ударов топором гражданской жене в Жетысуской области

В Жетысуской области 4 апреля мужчина нанес своей 54-летней гражданской супруге множество ударов топором. Женщину госпитализировали, сообщает Zakon.kz

Полицейские установили, что между мужчиной и женщиной возникла ссора при распитии алкоголя, которая переросла в драку.



"Согласно показаниям задержанного, раны и травмы потерпевшей нанесены топором, который был обнаружен на месте происшествия и приобщен к материалам дела. Расследование с назначением необходимых экспертиз проводится по ст. 106 УК РК", – рассказал начальник Кербулакской районной полиции Ербол Ахметкалиев.

В Казахстане острой проблемой является насилие в семье, от которого страдает немало женщин и детей.

