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Законодательство РК

Мужчина нанес несколько ударов топором гражданской жене в Жетысуской области

Мужчина напал на сожительницу с топором Фото: pixabay
В Жетысуской области 4 апреля мужчина нанес своей 54-летней гражданской супруге множество ударов топором. Женщину госпитализировали, сообщает Zakon.kz

Полицейские установили, что между мужчиной и женщиной возникла ссора при распитии алкоголя, которая переросла в драку. 

"Согласно показаниям задержанного, раны и травмы потерпевшей нанесены топором, который был обнаружен на месте происшествия и приобщен к материалам дела. Расследование с назначением необходимых экспертиз проводится по ст. 106 УК РК", – рассказал начальник Кербулакской районной полиции Ербол Ахметкалиев.

В Казахстане острой проблемой является насилие в семье, от которого страдает немало женщин и детей.

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