На какие товары и как предпринимателю получить тарифные льготы

Министерством торговли утверждены Правила и формы подтверждения целевого назначения товаров, сообщает Zakon.kz.

В случаях, предусмотренных актами Евразийской экономической комиссии и (или) законодательством Республики Казахстан, при ввозе отдельных видов товаров предприниматели могут получить тарифные льготы, если представят в уполномоченный орган подтверждение целевого назначения товара.

В качестве одного из примеров можно привести товары, используемые для производства и реализации продовольственной продукции, ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС в целях реализации мер, направленных на повышение устойчивости экономик государств-членов. В утвержденный перечень вошли пленка из пластмасс, белая жесть, масло, содержащее арахидоновую кислоту, молочная сухая основа для производства детского питания, гидролизат сывороточного белка.

Для получения тарифной льготы в этом случае в таможенный орган нужно предоставить подтверждение целевого назначения ввозимых товаров, выданное Министерством сельского хозяйства.

Как получить подтверждение целевого назначения

Для получения подтверждения целевого назначения товаров заявитель предоставляет в уполномоченный орган или компетентные государственные органы заявку с приложением следующих документов:

1) копии контрактов (договоров), на основании которых осуществляется ввоз товара;

2) описания соответствия ввозимого товара требованиям законодательства Республики Казахстан, в соответствии с которым необходимо предоставление подтверждения целевого назначения в произвольной форме.

Заявка, удостоверенная ЭЦП заявителя или уполномоченного лица (при наличии подтверждающего документа на подписание заявки), вносится в Министерство торговли или компетентные государственные органы в электронном виде через веб-портал "электронного правительства".

В течение 5 рабочих дней заявка рассматривается на предмет полноты и соответствия требованиям.

При этом сведения о документах, удостоверяющих личность, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, либо государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ИП), либо о начале деятельности в качестве ИП, уполномоченный орган или компетентные государственные органы получают из соответствующих государственных информационных систем.

В случае одобрения заявки Министерство торговли или компетентный государственный орган выдают подтверждение целевого назначения товаров по установленной форме и направляют заявителю в электронном виде через веб-портал "электронного правительства".