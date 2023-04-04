"Что с нами не так": заваленную мусором степь в Мангистау показал блогер

Блогер из Мангистау Азамат Сарсенбаев на странице в Instagram опубликовал видео степи в Мангистауской области, по которой на многие километры разбросан мусор. По его словам, свалка образуется из-за расположенного вблизи неогороженного мусорного полигона, сообщает Zakon.kz.

"Мангистауская область, Мунайлинский район, село Баянды", – так начинается подпись к видео.

По его словам, близ села Баянды расположен мусорный полигон, куда сбрасывают и сортируют бытовые отходы целого Актау и самого густонаселенного района Мангистауской области (Мунайлинский район).

"К сожалению, весь этот разбросанный по степи мусор, является следствием безразличного отношения не только наших чиновников, но нашего общества к окружающей среде. Ведь подобного ужаса можно было бы избежать, если общественность была заинтересована и задавала бы правильные вопросы, куда девается весь бытовой мусор? Почему мусорный полигон не огорожен стеной? Почему не соблюдаются элементарные экологические нормы и требования? Почему на нашей с вами земле, на огромных территориях как грибы выросли целлофановые пакеты? Что с нами не так?" Азамат Сарсенбаев

Комментаторы ужаснулись увиденным:

наши степи во власти пластика;

такое во всем Казахстане. До глубины души обидно. Я думаю все начинается в доме, в семье;

80% знакомых даже не задумываются о вреде пластика, воздушных шаров, одноразовой посуды и т.п.;

каждый человек должен начать задумываться о природе, животных, не убивать, оберегать!

бедная наша земля.

5 марта Сарсенбаев опубликовал видео одного из уникальных природных мест Казахстана — Долины шаров на странице.