На юге Казахстана ожидаются дожди с грозами

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 5 апреля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", большая часть страны все еще будет находиться под влиянием отрога антициклона, с чем сохранится погода без осадков.

По прогнозу синоптиков, лишь на юге с прохождением фронтальных разделов пройдут дожди, в горных районах – сильные дожди с грозами. По республике на юго-востоке ожидается сильный ветер.





"Днем в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Ночью в горных районах Алматинской области, на севере, в центре и в горных районах Жетысуской области сохраняются заморозки 1-6 градусов". РГП "Казгидромет"

В Астане – небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +16+18°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +17+19°С.

В Шымкенте – переменная облачность, утром и днем – дождь, гроза. Ветер юго-восточный 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +16+18°С.