Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

На юге Казахстана ожидаются дожди с грозами

На юге Казахстана ожидаются сильные дожди с грозами Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 5 апреля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", большая часть страны все еще будет находиться под влиянием отрога антициклона, с чем сохранится погода без осадков.

По прогнозу синоптиков, лишь на юге с прохождением фронтальных разделов пройдут дожди, в горных районах – сильные дожди с грозами. По республике на юго-востоке ожидается сильный ветер.


"Днем в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Ночью в горных районах Алматинской области, на севере, в центре и в горных районах Жетысуской  области сохраняются заморозки 1-6 градусов". РГП "Казгидромет"

В Астане – небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +16+18°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +17+19°С.

В Шымкенте – переменная облачность, утром и днем – дождь, гроза. Ветер юго-восточный 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +16+18°С.

Читайте также

Казахстанцам, не уплатившим налог на транспорт, начали начислять пени

Разговор за баром: пилоты рассказали о предстоящем чемпионате Казахстана по дрифту

В Жамбылской области обсудили вопросы развития военных городков

Анастасия Стативкина
Казгидромет Погода Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астролог, гороскоп
Астролог озвучила прогноз для знаков зодиака с 3 по 9 апреля
Казахстан гсм правительство
Рост цен на ГСМ повлияет на инфляцию – Смаилов
газ
Дифференцированные тарифы на газ хотят ввести в Казахстане
Цены на бензин и дизтопливо повысят в Казахстане
Цены на бензин и дизтопливо повысят в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления