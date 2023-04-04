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В Жамбылской области обсудили вопросы развития военных городков

В Жамбылской области обсудили вопросы развития военных городков Фото: пресс-служба МО РК
В акимате Жамбылской области заместитель министра обороны генерал-лейтенант Мухамеджан Таласов принял участие в рабочем совещании по развитию инфраструктуры военного поселка Гвардейский.

На совещании с участием заместителя акима Жамбылской области Ерболата Ибрайханова и других должностных лиц местных исполнительных органов были обсуждены вопросы выполнения плана реконструкции сетей водоснабжения, строительства котельной, систем тепло- и газоснабжения в населенном пункте Гвардейский.

Как было отмечено на совещании, в настоящее время проводятся работы по выбору земельных участков для строительства газопровода. По плану протяженность газовых сетей составит более 50 км, объем потребления газа – более 5 тыс. м3/час.

Выбран также земельный участок площадью 1,6 га под строительство новой котельной. В соответствии с проведенными расчетами проектная мощность объекта составит 42 Гкал/час, а протяженность тепловых сетей – более 30 км.

В Жамбылской области обсудили вопросы развития военных городков

Фото: пресс-служба МО РК

Заявки на выделение средств из областного бюджета для разработки проектно-сметной документации по строительству котельной и монтажу теплосети в размере 65,5 млн тенге уже направлены. Аналогичные запросы на финансирование проектов по газификации и реконструкции водопроводной сети также подготовлены на 43 и 19 млн тенге, соответственно.

В настоящее время на рассмотрении в Министерстве обороны находится проект дорожной карты, предусматривающей проведение работ по реконструкции канализационно-очистных сооружений поселка. Строительно-монтажные работы вышеуказанных объектов инфраструктуры запланированы на 2024 год.

В рамках рабочей поездки заместитель министра по тылу и военной инфраструктуре посетил Таразский и Луговской гарнизоны, где побывал в военном госпитале, Жамбылской районной эксплуатационной части, в воинских частях поселков Б. Момышулы, Мерке и ст. Луговая.

Также генерал-лейтенант Мухамеджан Таласов побывал в расположениях воинских частей, заслушал доклады командиров о социально-бытовых, жилищных условиях, созданных для военнослужащих срочной службы, и состоянии морально-психологического климата в подразделениях.

По итогам посещения заместитель министра поставил перед командирами воинских частей и начальниками учреждений задачи на предстоящий период.

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