Доллар подешевел на торгах 4 апреля

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 449,39 тенге, снизившись на 1,86 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня вырос и составил 65,34 тенге (+0,12) в 12:00 по времени Алматы.

Курс евро установлен Нацбанком – 489,78 тенге, рубля – 5,78 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447-451 тенге, евро – по 488-496 тенге, российские рубли – по 5,5-5,8 тенге.

Нефть продолжает дорожать. Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,44% – до 85,3 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI – на 0,45%, до 80,78 доллара.

