Разговор за баром: пилоты рассказали о предстоящем чемпионате Казахстана по дрифту

В прошедшую субботу в алматинском баре William Lawson`s 13 The Bar прошла встреча пилотов дрифта с журналистами и блогерами.

Говорили о предстоящем чемпионате Казахстана по дрифту 2023, планах, личном опыте и начале сотрудничества ребят из команды Gorilla Energy TruCrew с международной беттинг-компанией Parimatch. Вспоминаем, как это было, в нашем материале.

Неформальная обстановка бара создала классную атмосферу – вечер с дрифтерами выдался оживленным и весьма информативным. Каждый присутствующий мог задать волнующие вопросы, получить автограф или просто поговорить один на один с пилотами от разных команд. Именно таким неклассическим образом организаторы вечера решили объявить о скором старте чемпионата Казахстана по дрифту 2023 и начале сотрудничества чемпионов предыдущих лет, команды Gorilla Energy TruCrew, с беттинг-компанией Parimatch.

Фото: Parimatch

"Наши машины были уже подготовлены на должном уровне, поэтому больших изменений не вносили, но разные мелочи, конечно, есть. А вот организация самого чемпионата претерпела серьезные изменения: PRO-лига отделилась от Street-лиги, и это качественно меняет ход дела. Уже не терпится увидеть, как раскроются "стриты" в парных заездах. Поэтому от этого сезона мы очень ждем новых соперников как из числа легионеров, так и тех, кто перешел из "стрита" в PRO-категорию, ну и качественных заездов, разумеется", – поделился своими мыслями дрифт-пилот команды Gorilla Energy TruCrew Антон Авдеев.

Фото: Parimatch

Напомним, что чемпионат начнется 16 апреля и вплоть до октября будет проходить на СТК Sokol. В этом сезоне участникам предстоит преодолеть 5 этапов, два из которых пройдут ночью. Остается только предполагать, сколько шин будет стерто, но даже на прошедшей встрече воздух искрился от предвкушения адреналиновой гонки. Выплеснуть эмоции отлично помогли активности от Parimatch – силомер, дрифт гонки на радиоуправляемых машинках, киккер, корнхол и многое другое. Вечер выдался драйвовым, что очень органично сочетается с концептом дрифта в целом. На этот счет очень метко высказался действующий чемпион Казахстана по дрифту Александр Бочкарев.

"Дрифт – это в первую очередь шоу, а потом уже спорт. Поэтому каждый раз, выезжая на трассу, я кайфую от процесса и дарю свои эмоции болельщикам. Этот обмен энергией для многих гонщиков является тем самым топливом, которое заставляет двигаться вперед и побеждать. Очень многое решает именно твой эмоциональный настрой. Нужно ехать, на чем есть, "набивать" скиллы и тренироваться уже в процессе, главное – быть "заряженным" и не стесняться обращаться за советами к опытным пилотам".

Фото: Parimatch

А вот у партнеров Gorilla Drift Parimatch подход к предстоящему чемпионату по-настоящему спортивный – команда бренда верит в очередную победу своих новых партнеров Gorilla Energy TruCrew и намерена всячески помогать ребятам вплоть до финишной прямой.

"Решение о сотрудничестве с командой TruCrew мы приняли быстро. Нам очень подходит уверенный и зажигательный стиль ребят, они отлично чувствуют трассу, умеют показать высший пилотаж и всегда на позитиве. Здорово находить партнеров, которые разделяют твои ценности, "топят" за спорт и постоянно находятся в движении. У нас есть четкие планы на предстоящие 5 этапов обеих лиг, и мы на 100% уверены, что этот чемпионат побьет все рекорды и подарит болельщикам незабываемые эмоции", – выразила позицию беттинг-компании директор по бренд маркетингу Parimatch Казахстан Надежда Рязанцева.