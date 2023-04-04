Костанаец прикидывался девушкой и "заработал" 3 млн тенге

Фото: pexels

Подозреваемый зарегистрировался в социальных сетях под женским именем и общался с потерпевшим на протяжении пяти месяцев. Регулярно выманивая у него деньги, якобы на лечение, сообщает Zakon.kz

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