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Костанаец прикидывался девушкой и "заработал" 3 млн тенге

Костанайский мошенник обманул жертву Фото: pexels
Подозреваемый зарегистрировался в социальных сетях под женским именем и общался с потерпевшим на протяжении пяти месяцев. Регулярно выманивая у него деньги, якобы на лечение, сообщает Zakon.kz
"Потерпевший на протяжении всего знакомства, а это около пяти месяцев, отправлял денежные переводы псевдо-девушке. Полицейскими изъяты вещественные доказательства: банковские карты, сим карты и сотовый телефон", – рассказал начальник отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

Как сообщили в полиции, сумма ущерба составила около трех миллионов тенге.

В настоящее время начато досудебное расследование, проводятся необходимые следственные действия.

Ранее заместитель руководителя столичного департамента юстиции города Астаны Евгения Холмецкая рассказала о новых способах мошенничества.

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