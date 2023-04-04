Костанаец прикидывался девушкой и "заработал" 3 млн тенге
Фото: pexels
Подозреваемый зарегистрировался в социальных сетях под женским именем и общался с потерпевшим на протяжении пяти месяцев. Регулярно выманивая у него деньги, якобы на лечение, сообщает Zakon.kz
"Потерпевший на протяжении всего знакомства, а это около пяти месяцев, отправлял денежные переводы псевдо-девушке. Полицейскими изъяты вещественные доказательства: банковские карты, сим карты и сотовый телефон", – рассказал начальник отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.
Как сообщили в полиции, сумма ущерба составила около трех миллионов тенге.
В настоящее время начато досудебное расследование, проводятся необходимые следственные действия.
Ранее заместитель руководителя столичного департамента юстиции города Астаны Евгения Холмецкая рассказала о новых способах мошенничества.
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