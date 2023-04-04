Рост цен на нефть может усложнить работу по снижению инфляции – эксперт

Резкое повышение стоимости нефти, связанное с сокращением добычи в странах ОПЕК+, может усложнить работу центробанков по снижению инфляции, и как следствие негативно сказаться на мировой экономике, сообщает Zakon.kz.

Цена барреля марки Brent превысила отметку 85 долларов после новостей о сокращении добычи нефти в странах ОПЕК+. С точки зрения главного аналитика Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Рамазана Досова, сокращение объемов добычи нефти может привести к более длительному периоду высоких ставок в системе и негативно сказаться на состоянии мировой экономики.

"Последние меры ОПЕК+ — это больше меры по поддержанию доходов на краткосрочном горизонте, в ущерб более долгосрочной стабильности мировой экономики и спроса на сырье". Рамазан Досов

Нарушение корреляции с курсом

В связи с тем, что в Казахстане превалирует сырьевое направление, то рост цен на нефть благоприятно скажется на торговом балансе страны и счете текущих операций. Как следствие, это позитивно отразится и на курсе тенге.

Однако для нацвалюты, по словам аналитика, в последние месяцы более значимым фактором являются крупные продажи иностранной валюты из Национального фонда.

"Сильные колебания в объемах продаж инвалюты из Нацфонда несут риски усиления "качелей" и нарушения корреляции курса с такими фундаментальными факторами, как изменение цен на нефть и состояние платежного баланса страны". Рамазан Досов

Аналитик добавил, что цены на нефть все-еще остаются волатильными, а резкий рост после неожиданного решения о сокращении предложения может быть краткосрочным.

С пикового значения в 124 доллара за баррель в июне 2022 года цены на нефть на прошлой неделе опускались до 73 долларов на фоне рисков рецессии в мировой экономике.

"Нисходящий тренд пока видится более вероятным, поскольку борьба с инфляцией посредством высоких ставок в крупнейших экономиках мира продолжается", — подчеркнул Рамазан Досов.

Эффект для экономики

В целом для экономики Казахстана потенциальный рост нефтяных цен будет плюсом, считает эксперт. Поскольку объемы экспорта нефти по-прежнему имеют определяющее влияние на динамику ВВП страны.

"В текущем году планировалось увеличение добычи сырья в стране на 160 тыс. баррелей в сутки. Соответственно, при сокращении добычи с мая на 78 тысяч баррелей в сутки увеличение составит лишь 82 тысяч баррелей. Таким образом, в текущем году все равно ожидается увеличение добычи сырья в стране, что позитивно скажется на экономическом росте", - говорит Рамазан Досов.

По его мнению, многое будет зависеть от характера исполнения сделки. Сегодня у ОПЕК+ нет конкретных инструментов контроля соблюдения договоренностей по сокращению добычи, поскольку эти меры являются добровольными.

Ранее, аналитики также пояснили, почему рост цен на нефть не будет значительно влиять на укрепление курса нацвалюты.