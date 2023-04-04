На востоке страны горел большой склад

Пожар произошел на территории склада с пристроенной пилорамой в Уланском районе, в селе Саратовка. Горели деревянные конструкции кровли и пиломатериал. Об этом рассказали 4 апреля в пресс-службе ДЧС ВКО, сообщает Zakon.kz.

Огнеборцы остановили пожар на общей площади 726 кв.м. Также ликвидировано загорание складируемого пиломатериала - 3 м³. Удалось спасти 7 м³ пиломатериалов, находившихся внутри склада.

В пресс-службе ДЧС ВКО озвучили версию, по которой случился пожар. Это несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.

С пожаром боролись 17 человек личного состава, также на место было 4 пожарных автомобиля.

В ДЧС напомнили бизнесменам о правилах пожарной безопасности. Необходимо следить за исправностью электрооборудования. На объектах нужно иметь исправные средства пожаротушения, исправную автоматическую пожарную сигнализацию.

1 апреля ночью горела крыша трехэтажного жилого дома в городе Кентау. Так, 50 человек эвакуировали из-за пожара.

