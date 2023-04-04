Футболисты "Атырау" вышли на матч чемпионата КПЛ-2023 с щенятами

В рамках игр четвертого тура казахстанского первенства среди команд Премьер лиги, игроки футбольного клуба "Атырау" вышли на поединок с "Окжетпесом", взяв на руки щенков, сообщает Zakon.kz.

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Тем самым, футболисты "Атырау" поддержали социальную акция "Ит - жеті қазынаның бірі". Акция призвана обратить внимание на проблемы ответственности и ухода за домашними животными, а также призвать всех неравнодушных людей к помощи. Помимо игроков в акции приняли участие волонтеры, которые с 2016 года помогают бездомным животным найти своих хозяев.





Стоит отметить, что это не первая акция со стороны спортсменов. До этого подобные мероприятиями отмечались члены мужской и женской сборной Казахстана по теннису перед ответственными турнирами в Астане и Алматы.

Фото: ktf.kz

Фото: ktf.kz

В последние годы стало доброй традицией проведение социальных мероприятий с бездомными животными. Основная цель – обратить внимание на проблемы бездомных животных и жестокое обращение с ними. В результате таких благотворительных акции наши пушистые друзья находят какой-то приют или новых хозяев.

