Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Футболисты "Атырау" вышли на матч чемпионата КПЛ-2023 с щенятами

Футбол Акция Игроков Фото: Instagram/fc_atyrau
В рамках игр четвертого тура казахстанского первенства среди команд Премьер лиги, игроки футбольного клуба "Атырау" вышли на поединок с "Окжетпесом", взяв на руки щенков, сообщает Zakon.kz.

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за Camry".

Тем самым, футболисты "Атырау" поддержали социальную акция "Ит - жеті қазынаның бірі". Акция призвана обратить внимание на проблемы ответственности и ухода за домашними животными, а также призвать всех неравнодушных людей к помощи. Помимо игроков в акции приняли участие волонтеры, которые с 2016 года помогают бездомным животным найти своих хозяев.


Стоит отметить, что это не первая акция со стороны спортсменов. До этого подобные мероприятиями отмечались члены мужской и женской сборной Казахстана по теннису перед ответственными турнирами в Астане и Алматы.

Теннис Акция для животных

Фото: ktf.kz

Теннис Акция

Фото: ktf.kz

В последние годы стало доброй традицией проведение социальных мероприятий с бездомными животными. Основная цель – обратить внимание на проблемы бездомных животных и жестокое обращение с ними. В результате таких благотворительных акции наши пушистые друзья находят какой-то приют или новых хозяев. 

Читайте также

Первый грунтовый "Мастерс" сезона стартует без двух главных фаворитов

Лучший теннисист Казахстана стал лидером сезона ATP по драматичным моментам

В Кокшетау построили современную крытую ледовую арену

Куандык Шынасилов
Атырауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астролог, гороскоп
Астролог озвучила прогноз для знаков зодиака с 3 по 9 апреля
Казахстан гсм правительство
Рост цен на ГСМ повлияет на инфляцию – Смаилов
Назначен новый министр энергетики Казахстана
Назначен новый министр энергетики Казахстана
газ
Дифференцированные тарифы на газ хотят ввести в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления