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В Минпросвещения пересмотрели 154 требования НПА для улучшения работы бизнеса

В Минспросвещения пересмотрели 154 требования для бизнеса Фото: Zakon.kz
В Министерстве просвещения в рамках новой регуляторной политики "с чистого листа" проанализировали 105 нормативных правовых актов в области образования и пересмотрели 154 требования для работы бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Всего в НПА содержится более 8500 требований для субъектов бизнеса. По итогам проверки членами рабочей группы принято решение о пересмотре 174 требований.

Как рассказал председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения, на сегодня уже внесены изменения в 38 соответствующих НПА министерства просвещения и пересмотрены 154 требования.

"К примеру, пересмотрены процедуры проведения государственной аттестации. Сокращен оцениваемый период подготовки отчетной документации для организаций образования с 4 до 2 лет. Исключены требования по предоставлению видеоуроков учителей и видеообзора состояния материально-технической базы. Также из процедуры тестирования исключены учащиеся 11 классов, учитывая имеющуюся на них нагрузку во время прохождения ЕНТ и итоговой аттестации. Сама процедура проведения государственной аттестации переходит на цифровой формат с интеграцией данных действующих систем", - рассказал глава комитета Ернур Дауенов.

По его словам, работа по оставшимся трем НПА, включающие 20 требований, продолжается.

В Минпросвещения напомнили, в прошлом году для кардинального снижения нагрузки на бизнес, создания оптимальной и эффективной регуляторной системы сформированы новые подходы регулирования предпринимательской деятельности с "чистого листа".

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Лариса Черненко
Министерство просвещения РК Казахстан
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