"Челси" – "Ливерпуль: все, что нужно знать о предстоящем матче

Отложенная схватка "Челси" и "Ливерпуля" состоится уже завтра. Обе команды показывают не лучший сезон и рискуют лишиться путевок в еврокубки. "Синие" в который раз остались без тренера, а "красные" подходят к матчу с серией поражений.

Кому достанется эта драгоценная победа, узнаем совсем скоро.



"Челси"

В минувшую субботу "синие" скандально проиграли "Астон Вилле", так и не реализовав ни один из 27 ударов в сторону ворот противника, но при этом пропустив по голу в каждом из двух таймов. На следующий же день руководство клуба рассталось с Грэмом Поттером, который провел у руля всего 6 месяцев и вошел в список худших тренеров "Челси" по среднему количеству очков за матч в АПЛ (1.27).

Поспешное решение показывает, что клуб еще надеется спасти остаток сезона и попасть в еврокубки. Но задача предстоит не из легких, учитывая, что в данный момент "синие" находятся на 11-м месте в Премьер-лиге.

Впереди 10 игр и четвертьфинал Лиги чемпионов против "Реала". Предстоящий матч с "Ливерпулем" станет проверкой на силу духа и стрессоустойчивость команды.

"Ливерпуль"

В прошлом сезоне подопечные Клоппа претендовали на чемпионство, но в этом году занимают лишь 8-е место, недотягивая до еврокубковой зоны. Из Лиги чемпионов команда вылетела в ⅛ финала, уступив "Реалу" с приличной разницей мячей. А к матчу с "Челси" подходит с серией из трех поражений, все в гостях. Крайне разочаровывает оборона: за 27 матчей АПЛ "Ливерпуль" пропустил 33 гола. Нынешнее состояние "красных" явно оставляет желать лучшего. Даже царящий хаос в стане противника не является гарантом победы. Последняя встреча с "Челси" в январе, которая стала юбилейной для Клоппа во главе "Ливерпуля", закончилась вялой ничьей. Возможно, в этот раз обе команды будут более мотивированы на результативный футбол.

Интересные факты

"Ливерпуль" проиграл 7 из 10 последних гостевых матчей.

Пять последних встреч между соперниками завершились ничьей в основное время.

Обе команды забивали в 9 из 10 личных встреч на Стэмфорд Бридж.

Если "Челси" лидирует со счетом 1:0 в домашнем матче, шансы на победу составляют 62%.

Если "Ливерпуль" лидирует со счетом 0:1 в гостевом матче, шансы на победу составляют 81%.



Parimatch предлагает следующие коэффициенты на матч:

"Челси" – 2.25, Ничья – 3.50, "Ливерпуль" – 3.30