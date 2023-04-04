"Челси" – "Ливерпуль: все, что нужно знать о предстоящем матче
Кому достанется эта драгоценная победа, узнаем совсем скоро.
"Челси"
В минувшую субботу "синие" скандально проиграли "Астон Вилле", так и не реализовав ни один из 27 ударов в сторону ворот противника, но при этом пропустив по голу в каждом из двух таймов. На следующий же день руководство клуба рассталось с Грэмом Поттером, который провел у руля всего 6 месяцев и вошел в список худших тренеров "Челси" по среднему количеству очков за матч в АПЛ (1.27).
Поспешное решение показывает, что клуб еще надеется спасти остаток сезона и попасть в еврокубки. Но задача предстоит не из легких, учитывая, что в данный момент "синие" находятся на 11-м месте в Премьер-лиге.
Впереди 10 игр и четвертьфинал Лиги чемпионов против "Реала". Предстоящий матч с "Ливерпулем" станет проверкой на силу духа и стрессоустойчивость команды.
"Ливерпуль"
В прошлом сезоне подопечные Клоппа претендовали на чемпионство, но в этом году занимают лишь 8-е место, недотягивая до еврокубковой зоны. Из Лиги чемпионов команда вылетела в ⅛ финала, уступив "Реалу" с приличной разницей мячей. А к матчу с "Челси" подходит с серией из трех поражений, все в гостях. Крайне разочаровывает оборона: за 27 матчей АПЛ "Ливерпуль" пропустил 33 гола. Нынешнее состояние "красных" явно оставляет желать лучшего. Даже царящий хаос в стане противника не является гарантом победы. Последняя встреча с "Челси" в январе, которая стала юбилейной для Клоппа во главе "Ливерпуля", закончилась вялой ничьей. Возможно, в этот раз обе команды будут более мотивированы на результативный футбол.
Интересные факты
- "Ливерпуль" проиграл 7 из 10 последних гостевых матчей.
- Пять последних встреч между соперниками завершились ничьей в основное время.
- Обе команды забивали в 9 из 10 личных встреч на Стэмфорд Бридж.
- Если "Челси" лидирует со счетом 1:0 в домашнем матче, шансы на победу составляют 62%.
- Если "Ливерпуль" лидирует со счетом 0:1 в гостевом матче, шансы на победу составляют 81%.
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