Пэрис Хилтон показала милое фото с первенцем

Американская актриса, певица и модель Пэрис Хилтон 4 апреля поделилась с подписчиками в Instagram фотографией со своим малышом, сообщает Zakon.kz.

Сына назвали Феникс Бэррон Хилтон Рым. По словам Пэрис, часть имени выбрали в честь покойного дедушки Бэррона Хилтона: он был владельцем знаменитой сети отелей Hilton. Часть имени посвящена восстающей из пепла птицы феникс.

Поклонники Пэрис Хилтон оставили много комментариев под фотографией:

"Ты удивительная мама! Фениксу так повезло";

"Этому малышу не нужно ни о чем беспокоиться до конца жизни";

"Какое счастье, Пэрис!";

"Поздравляю от души! Очень мило";

"Маленький ангел".

По словам модели, она хотела бы воспитывать нескольких детей.

В январе этого года стало известно, что 41-летняя Пэрис Хилтон впервые стала мамой. В средствах массовой информации отметили, что голливудская актриса воспользовалась услугами суррогатной матери.

