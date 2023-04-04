Пэрис Хилтон показала милое фото с первенцем
Фото: Instagram/parishilton
Американская актриса, певица и модель Пэрис Хилтон 4 апреля поделилась с подписчиками в Instagram фотографией со своим малышом, сообщает Zakon.kz.
Сына назвали Феникс Бэррон Хилтон Рым. По словам Пэрис, часть имени выбрали в честь покойного дедушки Бэррона Хилтона: он был владельцем знаменитой сети отелей Hilton. Часть имени посвящена восстающей из пепла птицы феникс.
Поклонники Пэрис Хилтон оставили много комментариев под фотографией:
- "Ты удивительная мама! Фениксу так повезло";
- "Этому малышу не нужно ни о чем беспокоиться до конца жизни";
- "Какое счастье, Пэрис!";
- "Поздравляю от души! Очень мило";
- "Маленький ангел".
По словам модели, она хотела бы воспитывать нескольких детей.
В январе этого года стало известно, что 41-летняя Пэрис Хилтон впервые стала мамой. В средствах массовой информации отметили, что голливудская актриса воспользовалась услугами суррогатной матери.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ