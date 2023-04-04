Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Пэрис Хилтон показала милое фото с первенцем

модель, ребенок Фото: Instagram/parishilton
Американская актриса, певица и модель Пэрис Хилтон 4 апреля поделилась с подписчиками в Instagram фотографией со своим малышом, сообщает Zakon.kz.

Сына назвали Феникс Бэррон Хилтон Рым. По словам Пэрис, часть имени выбрали в честь покойного дедушки Бэррона Хилтона: он был владельцем знаменитой сети отелей Hilton. Часть имени посвящена восстающей из пепла птицы феникс.

Поклонники Пэрис Хилтон оставили много комментариев под фотографией:

  • "Ты удивительная мама! Фениксу так повезло";
  • "Этому малышу не нужно ни о чем беспокоиться до конца жизни";
  • "Какое счастье, Пэрис!";
  • "Поздравляю от души! Очень мило";
  • "Маленький ангел".

По словам модели, она хотела бы воспитывать нескольких детей.

В январе этого года стало известно, что 41-летняя Пэрис Хилтон впервые стала мамой. В средствах массовой информации отметили, что голливудская актриса воспользовалась услугами суррогатной матери.

Читайте также

Хью Джекман предупредил об опасности загара и рассказал о своем раке кожи

Последний фильм по франшизе "Индианы Джонса" покажут на Каннском фестивале

Филипп Киркоров потрогал фанатку за грудь

Ирина Лукичева
США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астролог, гороскоп
Астролог озвучила прогноз для знаков зодиака с 3 по 9 апреля
Казахстан гсм правительство
Рост цен на ГСМ повлияет на инфляцию – Смаилов
Назначен новый министр энергетики Казахстана
Назначен новый министр энергетики Казахстана
газ
Дифференцированные тарифы на газ хотят ввести в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления