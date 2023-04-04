Жители Кокшетау смогут благоустроить дворы, скверы и парковые территории

Это стало возможным благодаря проекту "Бюджет народного участия". Сам проект был запущен в областном еще в 2020 году.

Об эффективности и перспективах проекта "Бюджет народного участия" в своем Послании отметил и сам глава государства Касым-Жомарт Токаев. Этот проект является важным приоритетом развития местного самоуправления.

Проекты должны предлагать жители города, при этом они должны быть обязательно актуальными для города.

К реализации не допускаются проектные предложения, за которые проголосовало менее 10 жителей. Прием заявок, голосование и отбор инициатив пройдут онлайн на официальном интернет-ресурсы акимата города.

"В 2022 году у нас участвовало несколько проектов, из них на экспертную комиссию были предоставлены пять, три из них как раз таки были поданы органами управления многоквартирных жилых домов, и они получили поддержку жителей нашего города. В результате этих проектов будет реализовано футбольное поле в м-не "Сункар", 6, 7, между ними, второй проект – проект двора "Счастливы вместе" угол ул. Абая-Кенесары-Кудайбердиева, три дома, которые подали совместно заявку, и третья заявка – проект "Келешек" по ул. Акана-серэ, 114". Внештатный советник акима Кокшетау Айгуль Аринова

Сбор заявок по проекту прошел с 20 февраля по 10 марта 2023 года.

В рамках "Бюджета народного участия" горожане подали заявки на озеленение города, обустройство тротуаров, спортивных и игровых площадок, ремонт и освещение мест общего пользования и даже на ликвидацию свалок.