Бензин и дизтопливо пытались вывезти из Туркестанской области 94 раза

Из Казахстана пресечен незаконный вывоз бензина и дизельного топлива. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства финансов.

Согласно данным ведомства, таможенными постами Департамента государственных доходов по Туркестанской области были выявлены 94 факта незаконного вывоза нефтепродуктов.

"По этим фактам судом наложен штраф на сумму более 1,5 млн тенге и конфисковано 2 341 литра бензина, 25 335 дизельного топлива", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в стране введен запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстана автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов.

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28 марта в Павлодарской транспортной прокуратуре сообщили, что бензин АИ-95 в особо крупном размере хотели незаконно экспортировать в Таджикистан.