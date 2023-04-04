Ситуация в Украине: в ФРГ возобновили страхование "Северного потока", экспорт сельхозпродукции из РФ вырос

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Замглавы МИД РФ Рябков считает, что отношения России и США можно описать словом "крах", в НАТО признали, что пока игнорируют заявку Украины о намерении вступить в альянс, сообщает Zakon.kz.

Вице-премьер Италии сообщил, что Минтранспорта страны поможет в восстановлении Украины;

Госсекретарь США подтвердил обязательства по укреплению обороноспособности Украины;

Финляндия стала членом НАТО;

После вступления Финляндии а альянс в МИД РФ заявили, что Россия вынуждена будет принять ответные меры как военно-технического, так и иного характера для устранения соответствующих угроз;

Приглашение украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на встречу глав МИД стран НАТО подрывает единство альянса, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он добавил, что Венгрия не поддержит интеграцию Украины до возвращения прав закарпатским венграм;

В НАТО признали, что пока игнорируют заявку Украины о намерении вступить в альянс. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на неназванных дипломатов стран-членов альянса;

Часть штурмовой авиации Беларуси получила способность наносить удары средствами поражения в ядерном оснащении, заявил Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ;

Замглавы МИД РФ Рябков считает, что отношения России и США можно описать словом "крах";

Следственный комитет предъявил Дарье Треповой обвинение по делу о теракте в Петербурге;

Президент России Владимир Путин отметил, что экспорт сельхозпродукции из России в последнее время вырос в 2,5 раза;

В Москве в день основания НАТО прошли акции у 11 посольств стран альянса;

В Германии возобновили страхование газопровода "Северный поток". Читайте также Токаев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию компании "Тенгизшевройл" Генсек НАТО заявил о выполнении Швецией всех условий для вступления в альянс Смаилов назвал главную задачу для нового министра энергетики

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