Из-за пожаров на Северном Каспии могут запретить охоту и рыбалку

На Северном Каспии могут полностью запретить охоту и рыбалку. Власти Атырау объясняют, что к такому шагу их подталкивает сильнейший пожар в резервате "Акжайык", сообщает Zakon.kz.

Кроме того, возможно, туда вообще перестанут пускать людей, так как основной причиной пожара сейчас считается человеческий фактор, передает КТК.

"Для этого планируется увеличить территорию природоохраняемого резервата "Акжайык", – говорит замакима Атырауской области Жасулан Бисембиев.

Кроме того, власти хотят перевести резерват на баланс области, чтобы увеличить финансирование, приобрести дополнительную технику, расширить штат сотрудников и усилить контроль.





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По данным службы пожаротушения, из 89 с половиной вспыхнувших накануне гектаров сейчас огнем охвачено около четырех. Тушение камыша осложняют непроходимая местность и сильный ветер. К борьбе с огнем решили подключать вертолет. В самом областном центре ситуация стабилизировалась, задымления нет.

"Второго и третьего числа у нас имелись сильные порывы ветра. В настоящее время ветер немного стих, не превышает 5-6 метров в секунду. То есть сегодня мы планируем при благоприятном развитии событий, в случае отсутствия порывистого ветра, возгорание ликвидировать". И. о. начальника Управления в кризисных ситуациях ДЧС города Атырау Магомет Ахриев

В Атырауской области уже третий день ведется борьба с огнем, охватившим камыш на побережье Каспийского моря. Для тушения спасатели привлекли вертолет.

