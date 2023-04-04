Из-за пожаров на Северном Каспии могут запретить охоту и рыбалку
Кроме того, возможно, туда вообще перестанут пускать людей, так как основной причиной пожара сейчас считается человеческий фактор, передает КТК.
"Для этого планируется увеличить территорию природоохраняемого резервата "Акжайык", – говорит замакима Атырауской области Жасулан Бисембиев.
Кроме того, власти хотят перевести резерват на баланс области, чтобы увеличить финансирование, приобрести дополнительную технику, расширить штат сотрудников и усилить контроль.
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По данным службы пожаротушения, из 89 с половиной вспыхнувших накануне гектаров сейчас огнем охвачено около четырех. Тушение камыша осложняют непроходимая местность и сильный ветер. К борьбе с огнем решили подключать вертолет. В самом областном центре ситуация стабилизировалась, задымления нет.
"Второго и третьего числа у нас имелись сильные порывы ветра. В настоящее время ветер немного стих, не превышает 5-6 метров в секунду. То есть сегодня мы планируем при благоприятном развитии событий, в случае отсутствия порывистого ветра, возгорание ликвидировать". И. о. начальника Управления в кризисных ситуациях ДЧС города Атырау Магомет Ахриев
В Атырауской области уже третий день ведется борьба с огнем, охватившим камыш на побережье Каспийского моря. Для тушения спасатели привлекли вертолет.