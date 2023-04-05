В Астане изменится схема маршрутов нескольких автобусов

Маршрута автобусов №35, №300, №305 и № 312 незначительно изменят свой маршрут, сообщает Zakon.kz.

Как передает "City Transportation Systems", в целях обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения аварийных ситуаций, с 8 апреля 2023 года из схемы движения маршрутов будет исключен остановочный пункт "ТРЦ KeruenCity" расположенный по проспекту Туран (в направлении Коргалжинского шоссе).

Причиной изменений называют затрудненного выезд из остановочного пункта и то, что сложность перестроения на повороте налево при четырехполосном дорожном покрытии.

Пассажиров просят быть внимательными и заранее планировать свои маршруты.

В конце марта аким Астаны Женис Касымбек пообещал, что некачественно выполненные дорожные работы в акимате принимать не будут.