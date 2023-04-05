Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Астане изменятся схемы маршрутов нескольких автобусов

В столице изменится схема маршрутов нескольких автобусов Фото: Zakon.kz
Автобусы №35, 300, 305 и 312 незначительно изменят свой маршрут, сообщает Zakon.kz.

Как передает "City Transportation Systems", в целях обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения аварийных ситуаций с 8 апреля 2023 года из схемы движения маршрутов будет исключен остановочный пункт "ТРЦ KeruenCity", расположенный по проспекту Туран (в направлении Коргалжинского шоссе).

Причиной изменений называют затрудненный выезд из остановочного пункта и сложность перестроения на повороте налево при четырехполосном дорожном покрытии.

Пассажиров просят быть внимательными и заранее планировать свои маршруты.

В конце марта аким Астаны Женис Касымбек пообещал, что некачественно выполненные дорожные работы в акимате принимать не будут.

Читайте также

До трех лет тюрьмы грозит рыбакам за ловлю рыбы в нерест

73 человека заразились коронавирусом за сутки в Казахстане

31 миллион выплатят власти пострадавшим от паводка сельчанам Актюбинской области

Константин Вноровский
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астролог, гороскоп
Астролог озвучила прогноз для знаков зодиака с 3 по 9 апреля
Казахстан учителя аттестация
В Казахстане автоматизируют аттестацию учителей
Назначен новый министр энергетики Казахстана
Назначен новый министр энергетики Казахстана
Казахстан гсм правительство
Рост цен на ГСМ повлияет на инфляцию – Смаилов
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления