В Астане изменятся схемы маршрутов нескольких автобусов

Автобусы №35, 300, 305 и 312 незначительно изменят свой маршрут, сообщает Zakon.kz.

Как передает "City Transportation Systems", в целях обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения аварийных ситуаций с 8 апреля 2023 года из схемы движения маршрутов будет исключен остановочный пункт "ТРЦ KeruenCity", расположенный по проспекту Туран (в направлении Коргалжинского шоссе).

Причиной изменений называют затрудненный выезд из остановочного пункта и сложность перестроения на повороте налево при четырехполосном дорожном покрытии.

Пассажиров просят быть внимательными и заранее планировать свои маршруты.

В конце марта аким Астаны Женис Касымбек пообещал, что некачественно выполненные дорожные работы в акимате принимать не будут.