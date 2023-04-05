Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали сейсмологи Казахстана

Подземные толчки произошли в ночь на пятое апреля в 401 км на юго-восток от Алматы на территории Китая, сообщает Zakon.kz.

Энергетический класс землетрясения 10.6.

Магнитуда MPV 4.7.

Глубина 20 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Землетрясение с эпицентром в Китае произошло пятого апреля в 02 час а26 минут по времени Алматы. На территории Казахстана колебания не ощущались.

Накануне подземные толчки казахстанские сейсмологи зафиксировали в Китае, в 286 км на юг от Алматы. Магнитуда колебаний составила 4,3.

