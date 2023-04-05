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Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали сейсмологи Казахстана

Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали сейсмологи Казахстана Фото: pixabay
Подземные толчки произошли в ночь на пятое апреля в 401 км на юго-восток от Алматы на территории Китая, сообщает Zakon.kz.
Землетрясение с эпицентром в Китае произошло пятого апреля в 02 час а26 минут по времени Алматы. На территории Казахстана колебания не ощущались.
  • Энергетический класс землетрясения 10.6.
  • Магнитуда MPV 4.7.
  • Глубина 20 км.
  • Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Накануне подземные толчки казахстанские сейсмологи зафиксировали в Китае, в 286 км на юг от Алматы. Магнитуда колебаний составила 4,3.

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Мария Мельникова
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