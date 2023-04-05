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Бороться с комарами начали в Уральске

Бороться с комарами начали в Уральске Фото: pixabay
На первом этапе ученые-энтомологи изучают лужи в пригороде Уральска на наличие личинок гнуса, сообщает Zakon.kz.

Ранняя весна и теплое потепление ускорило работы по борьбе с гнусом, сообщают в управлении ЖКХ Западно-Казахстанской области. Для устранения комаров и мошек в этом году власти выделили больше 100 миллионов тенге. К слову, в прошлом году на эти цели выделяли на три миллиона меньше, сообщает Мой город.

"В этом году значительно резко потеплело, по сравнению с прошлыми годами. Соответственно, ожидается большое количество луж, образовавшихся в результате таяния снега. Это, в свою очередь, является благоприятным условием для появления комаров. Поэтому подготовка к дезинсекции в этом году началась раньше. Уже сейчас специалистами-энтомологами подрядчика проводится проверка лужных вод на наличие личинок". Мурат Конысбаев, руководитель отдела модернизации жилищного хозяйства и газификации управления ЖКХ

На выделенные деньги запланировано обработка 13 гектаров лесов и полей. Борьба с комарами и мошками будет проведена в два этапа: сначала против личиночной стадии гнуса, затем против крылатых комаров.

В Павлодаре в этом году для борьбы с комарами решено создать цифровую карту-схему реки Иртыш. Это поможет изучить появление мошек,комаров и их личинок в бассейне реки.

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Западно-Казахстанская область Уральск
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