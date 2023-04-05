В аэропорту Астаны обратились к пассажирам

5 апреля Zakon.kz сообщили, что в здании Международного аэропорта Астаны проводят строительно-монтажные работы.

В связи с этим в пресс-службе воздушной гавани выступили с обращением к пассажирам и гостям города.

"В рамках исполнения гарантийных обязательств по устранению протекания кровли терминала Т1 строительная фирма "Mabco Constructions SA" проводит строительно-монтажные работы в здании Международного аэропорта Астаны. В связи с чем проходы и проезд перед терминалом Т1 в период с 1 апреля по 1 июня 2023 года периодически будут ограничены". Пресс-служба Международного аэропорта Астаны

6 февраля сообщалось, что в терминале внутренних рейсов на втором этаже в зоне прохождения досмотра проводят плановые ремонтные работы.