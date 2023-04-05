Концепцию развития дошкольного, среднего и профтехобразования до 2029 года утвердили в Казахстане
В основе новой Концепции заложены принципы:
- равенство прав всех на получение качественного образования;
- доступность образования всех уровней для населения с учетом интеллектуального развития, психофизиологических и индивидуальных особенностей;
- приоритет гражданских и национальных ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
- уважение прав и свобод человека;
- непрерывность процесса образования, обеспечивающего преемственность его уровней;
- демократический характер управления образованием, прозрачность деятельности системы образования.
Концепция позволит перевести систему образования в качественно новое состояние:
- от разрывов в качестве образования, связанных с местом проживания и социальным статусом, к выравниванию доступа к качественному образованию;
- от дефицита качественной образовательной инфраструктуры к обеспечению объектами, соответствующими современным санитарным нормам, безопасности, стандартам оснащенности;
- от дефицита педагогических кадров к конкуренции за место педагога (усиление требований к претендентам для поступления на педагогические специальности, конкурсный прием на работу, сертификация начинающих педагогов и др.), обеспечению высокого статуса педагога, качественному менеджменту в образовании путем назначения и аттестации;
- от традиционных программ обучения к подготовке обучающихся к будущему (через актуализацию ценностного аспекта содержания образования, направленность учебных программ на формирование глобальных компетенций, эмоционального интеллекта, критического мышления, основ предпринимательской и финансовой грамотности обучающихся; профильная дифференциация и индивидуализация обучения, широкие и гибкие возможности выбора направлений обучения);
- от локального фокуса казахстанского образования к повышению востребованности и конкурентоспособности казахстанского образования и его выпускников на внешних рынках (обеспечение системности, преемственности и непрерывности образования, инклюзивность, равный доступ к качественному образованию для всех);
- от жестких методов внешнего контроля к системному обеспечению качества образования и мерам, которые будут направлены на профилактику, представление рекомендаций для устранения причин и условий совершения правонарушений действующих норм законодательства в области образования.
Для достижения поставленных целей Концепция будет реализована по семи основным направлениям
1 направление. Создание равных стартовых возможностей
В частности, расширят доступ к дошкольному воспитанию и обучению. Повысятся требования к безопасности пребывания детей в дошкольных организациях, оснащению развивающей предметно-пространственной среды и благоустройству независимо от форм собственности, а также будут созданы комфортные условия, в том числе обеспечение питьевой водой, санитарией и гигиеной.
2 направление. Формирование сознательного и всесторонне развитого гражданина через систему среднего образования
В содержании школьных учебных программбудет усилен акцент на реализацию полиязычного образования, на обеспечение поэтапного и уровневого усвоения казахского, русского и иностранного языков.
Будет проработан вопрос по введению отдельного учебного предмета "Мировая литература" с 5-го по 11-й классы в школах с казахским языком обучения.
Во всех классах будет 100 %-й охват цифровыми учебниками.
В рамках проекта "Комфортная школа" в период с 2023 по 2025 годы будет построена 401 новая школа на 841374 ученических места.
3 направление. Интеграция молодежи в обучение и на рынок труда
Обучающимся 10-11-х классов параллельно с основной учебой предоставится возможность получения рабочей квалификации на базе колледжей.
Продолжится работа по социальной поддержке студентов Для этого увеличится размер стипендии студентов в 2 раза. Студенты будут обеспечены местами в общежитиях, в том числе за счет ввода новых мест.
В организациях ТиПО будет внедрено онлайн-обучение с определением перечня конкретных специальностей по направлениям бизнеса, управления и права, информационно-коммуникационных технологий, туризма и гостеприимства.
4 направление. Защита прав и интересов детей, обеспечение условий безопасной жизнедеятельности ребенка
Все городские школы поэтапно будут переходить на безналичный расчет, обеспечены видеонаблюдением школьных пищеблоков, будет активизирована деятельность бракеражных комиссий.
С целью обеспечения дружелюбной и безопасной образовательной среды, профилактики конфликтных ситуаций продолжится работа по созданию школьных служб примирения.
Дети, которые обучаются в частных школах в рамках государственного образовательного заказа, будут обеспечены учебниками, дети из социально-уязвимых семей, обучающиеся в частных школах в рамках государственного образовательного заказа, – школьной формой, питанием, канцелярскими товарами.
5 направление. Воспитание нового поколения казахстанцев
Развитие общечеловеческих ценностей и эмоционального интеллекта обучающихся в рамках формального образования должны основываться на учениях Абая "Толық адам", Шакарима "Ар-ұждан", педагогическом наследии Ахмета Байтурсынова, Миржакипа Дулатова, Жусипбека Аймауытова, Магжана Жумабаева, культурном наследии Ермухана Бекмаханова, Манаша Козыбаева, идеях Акселеу Сейдимбекова о почитании традиций казахского народа и служению своей стране.
Для эффективного участия родителей в вопросах управления организациями образования при школах будут созданы родительские академии.
Важное место в процессе обучения займут экологическое воспитание, бережное отношение к окружающему миру, привитие экологических ценностей, финансовых и предпринимательских навыков.
6 направление. Преумножение профессионального и культурного капитала педагогов
По итогам новой системы аттестации 62,4 % педагогов имеют квалификационный уровень "педагог-мастер", к 2029 году данный показатель составит 90 %.
Педагогическаяй практика будет проходить в новом формате, который включает компетентностную, технологическую и ментальную готовность специалиста.
Для решения проблемы оттока начинающих педагогов из профессии будет продолжено обучение наставников и лиц с педагогическим образованием, не работавших по специальности и не преподававших длительное время (3 года и более).
Будет реализован проект по созданию республиканского кадрового резерва директоров школ.
Будет также создана республиканская база данных высокопрофессиональных педагогов для формирования штата вновь создаваемых организаций образования, восполнения кадрового дефицита. К слову, этой же базой смогут пользоваться родители для получения дополнительных образовательных услуг для детей.
7 направление. Обеспечение качества образования на системном уровне
Национальная модель обеспечения качества образования будет иметь четыре уровня:
первый базовый уровень представлен системой внутреннего обеспечения качества;
второй интегрированный уровень представлен системой внешнего обеспечения качества;
третий уровень представлен обеспечением качества для аккредитационных органов;
четвертый уровень представлен ответственностью государства по обеспечению качества.
Все субъекты образовательного пространства будут соблюдать национальную модель обеспечения качества.
Основные ожидаемые результаты к 2030 году:
- Равный доступ детей от 2 до 6 лет к качественному воспитанию и обучению.
- Сокращение разрыва между городом и селом в 1,5 раза согласно результатам международных сопоставительных исследований.
- Ликвидация трехсменных и аварийных школ, дефицита ученических мест.
- Для каждого обучающегося созданы условия для развития его творческого, интеллектуального и физического потенциала.
- 80 % выпускников организаций ТиПО востребованы на рынке труда.
Концепция утверждена Постановлением Правительства РК от 28 марта 2023 года № 249.