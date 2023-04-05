Концепцию развития дошкольного, среднего и профтехобразования до 2029 года утвердили в Казахстане

Новое видение развития образования заключается в переориентации с приоритетных ранее системных проблем в образовании и проблем педагогического сообщества на обучающегося и его потребности, сообщает Zakon.kz

В основе новой Концепции заложены принципы:

равенство прав всех на получение качественного образования;

доступность образования всех уровней для населения с учетом интеллектуального развития, психофизиологических и индивидуальных особенностей;

приоритет гражданских и национальных ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;

уважение прав и свобод человека;

непрерывность процесса образования, обеспечивающего преемственность его уровней;

демократический характер управления образованием, прозрачность деятельности системы образования.

Концепция позволит перевести систему образования в качественно новое состояние:

- от разрывов в качестве образования, связанных с местом проживания и социальным статусом, к выравниванию доступа к качественному образованию;

- от дефицита качественной образовательной инфраструктуры к обеспечению объектами, соответствующими современным санитарным нормам, безопасности, стандартам оснащенности;

- от дефицита педагогических кадров к конкуренции за место педагога (усиление требований к претендентам для поступления на педагогические специальности, конкурсный прием на работу, сертификация начинающих педагогов и др.), обеспечению высокого статуса педагога, качественному менеджменту в образовании путем назначения и аттестации;

- от традиционных программ обучения к подготовке обучающихся к будущему (через актуализацию ценностного аспекта содержания образования, направленность учебных программ на формирование глобальных компетенций, эмоционального интеллекта, критического мышления, основ предпринимательской и финансовой грамотности обучающихся; профильная дифференциация и индивидуализация обучения, широкие и гибкие возможности выбора направлений обучения);

- от локального фокуса казахстанского образования к повышению востребованности и конкурентоспособности казахстанского образования и его выпускников на внешних рынках (обеспечение системности, преемственности и непрерывности образования, инклюзивность, равный доступ к качественному образованию для всех);

- от жестких методов внешнего контроля к системному обеспечению качества образования и мерам, которые будут направлены на профилактику, представление рекомендаций для устранения причин и условий совершения правонарушений действующих норм законодательства в области образования.

Для достижения поставленных целей Концепция будет реализована по семи основным направлениям

1 направление. Создание равных стартовых возможностей

В частности, расширят доступ к дошкольному воспитанию и обучению. Повысятся требования к безопасности пребывания детей в дошкольных организациях, оснащению развивающей предметно-пространственной среды и благоустройству независимо от форм собственности, а также будут созданы комфортные условия, в том числе обеспечение питьевой водой, санитарией и гигиеной.

2 направление. Формирование сознательного и всесторонне развитого гражданина через систему среднего образования

В содержании школьных учебных программбудет усилен акцент на реализацию полиязычного образования, на обеспечение поэтапного и уровневого усвоения казахского, русского и иностранного языков.

Будет проработан вопрос по введению отдельного учебного предмета "Мировая литература" с 5-го по 11-й классы в школах с казахским языком обучения.

Во всех классах будет 100 %-й охват цифровыми учебниками.

В рамках проекта "Комфортная школа" в период с 2023 по 2025 годы будет построена 401 новая школа на 841374 ученических места.

3 направление. Интеграция молодежи в обучение и на рынок труда

Обучающимся 10-11-х классов параллельно с основной учебой предоставится возможность получения рабочей квалификации на базе колледжей.

Продолжится работа по социальной поддержке студентов Для этого увеличится размер стипендии студентов в 2 раза. Студенты будут обеспечены местами в общежитиях, в том числе за счет ввода новых мест.

В организациях ТиПО будет внедрено онлайн-обучение с определением перечня конкретных специальностей по направлениям бизнеса, управления и права, информационно-коммуникационных технологий, туризма и гостеприимства.

4 направление. Защита прав и интересов детей, обеспечение условий безопасной жизнедеятельности ребенка

Все городские школы поэтапно будут переходить на безналичный расчет, обеспечены видеонаблюдением школьных пищеблоков, будет активизирована деятельность бракеражных комиссий.

С целью обеспечения дружелюбной и безопасной образовательной среды, профилактики конфликтных ситуаций продолжится работа по созданию школьных служб примирения.

Дети, которые обучаются в частных школах в рамках государственного образовательного заказа, будут обеспечены учебниками, дети из социально-уязвимых семей, обучающиеся в частных школах в рамках государственного образовательного заказа, – школьной формой, питанием, канцелярскими товарами.

5 направление. Воспитание нового поколения казахстанцев

Развитие общечеловеческих ценностей и эмоционального интеллекта обучающихся в рамках формального образования должны основываться на учениях Абая "Толық адам", Шакарима "Ар-ұждан", педагогическом наследии Ахмета Байтурсынова, Миржакипа Дулатова, Жусипбека Аймауытова, Магжана Жумабаева, культурном наследии Ермухана Бекмаханова, Манаша Козыбаева, идеях Акселеу Сейдимбекова о почитании традиций казахского народа и служению своей стране.

Для эффективного участия родителей в вопросах управления организациями образования при школах будут созданы родительские академии.

Важное место в процессе обучения займут экологическое воспитание, бережное отношение к окружающему миру, привитие экологических ценностей, финансовых и предпринимательских навыков.

6 направление. Преумножение профессионального и культурного капитала педагогов

По итогам новой системы аттестации 62,4 % педагогов имеют квалификационный уровень "педагог-мастер", к 2029 году данный показатель составит 90 %.

Педагогическаяй практика будет проходить в новом формате, который включает компетентностную, технологическую и ментальную готовность специалиста.

Для решения проблемы оттока начинающих педагогов из профессии будет продолжено обучение наставников и лиц с педагогическим образованием, не работавших по специальности и не преподававших длительное время (3 года и более).

Будет реализован проект по созданию республиканского кадрового резерва директоров школ.

Будет также создана республиканская база данных высокопрофессиональных педагогов для формирования штата вновь создаваемых организаций образования, восполнения кадрового дефицита. К слову, этой же базой смогут пользоваться родители для получения дополнительных образовательных услуг для детей.

7 направление. Обеспечение качества образования на системном уровне

Национальная модель обеспечения качества образования будет иметь четыре уровня:

первый базовый уровень представлен системой внутреннего обеспечения качества;

второй интегрированный уровень представлен системой внешнего обеспечения качества;

третий уровень представлен обеспечением качества для аккредитационных органов;

четвертый уровень представлен ответственностью государства по обеспечению качества.

Все субъекты образовательного пространства будут соблюдать национальную модель обеспечения качества.

Основные ожидаемые результаты к 2030 году:

Равный доступ детей от 2 до 6 лет к качественному воспитанию и обучению.

Сокращение разрыва между городом и селом в 1,5 раза согласно результатам международных сопоставительных исследований.

Ликвидация трехсменных и аварийных школ, дефицита ученических мест.

Для каждого обучающегося созданы условия для развития его творческого, интеллектуального и физического потенциала.

80 % выпускников организаций ТиПО востребованы на рынке труда.

Концепция утверждена Постановлением Правительства РК от 28 марта 2023 года № 249.