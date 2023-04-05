Перед заключительным туром Гран-при Индии лидируют три шахматистки

В Нью-Дели подходит к завершению третий этап шахматного Гран-при среди женщин. Перед последним днем соревнований во главе турнирной таблицы располагаются три участницы: Чжу Цзиньэр, Бибисара Асаубаева и Александра Горячкина, сообщает Zakon.kz.

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У всех трех шахматисток одинаковое количество очков – 5,5. В последнем 11 туре, который пройдет 5 апреля, будет определен победитель третьего этапа Гран-при, и по расписанию турнира в нем сыграют все 10 участниц этих соревнований.

Двукратная чемпионка мира из Казахстана Бибисара Асаубаева белыми фигурами сыграет против известной и титулованной россиянки Катерины Лагно. 33-летняя соперница казахстанки является двукратной чемпионкой Европы, вице-чемпионкой мира, она трехкратная победительница мировых первенств по блицу и чемпионка мира по быстрым шахматам. А также в ее активе бесчисленное количество золотых медалей в командных турнирах.

Фото: Instagram/kzchessfederation

Также белыми фигурами сыграет в заключительном туре россиянка Александра Горячкина, которой будет оппонировать хозяйка турнира Хонеру Кампи. Китаянке Чжу Цзиньэр достались черные фигуры, которыми она попытается набрать максимальные баллы в противостоянии с Нино Батсиашвили из Грузии.

Стоит отметить, что Катерина Лагно и Чжу Цзиньэр входят в тройку лидеров после двух предыдущих этапов, которые прошли в Астане и Мюнхене. Естественно, они захотят набрать ценные очки в Нью-Дели, чтобы упрочить лидерство в общем зачете перед четвертым этапом в Никосии (Кипр).