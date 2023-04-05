Строительные работы приостановили на теренкуре в Алматы

Инспектор Управления градостроительного контроля приостановил все строительно-монтажные работы на теренкуре. Демонтажные работы собственником начаты без получения решения на проведение комплекса работ по постутилизации объектов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в акимате Алматы, в отношении собственника проходит внеплановая проверка. По ее результатам будут приняты административные меры.

"Ввиду незаконно начатых строительно-монтажных работ прорабатывается вопрос о недопущении выдачи предпроектной документации на строительство (АПЗ, согласование эскизного проекта)", - рассказали в акимате Алматы.

Прорабатывается вопрос государственного изъятия смежного земельного участка площадью 0,2005 га. Планируется выкупить эту землю, чтобы сохранить детскую площадку и исключить новое строительство вдоль терренкура.

Земельный участок площадью 0,3083 га (кад. №20-315-022-153) с целевым назначением ИЖС по адресу: г. Алматы ул. Рубинштейна, 38/1 предоставлен в частную собственность на основании решения акима города Алматы №923/157 от 17 октября 2000 года.



29 июня 2022 года на основании гражданско-правовой сделки земельный участок выкуплен Тулаевой Н.А. и Машкаловым М.Б. В декабре 2022 года земельный участок был разделен на два независимых земельных участка площадью 0,1078 га и 0,2005 га.

Согласно Плану детальной планировки района участок площадью 0,1078 га расположен в зоне усадебной застройки. Участок площадью 0,2005 га находится в водоохранной полосе, где запрещено строительство коммерческих и жилых объектов.

4 ноября СПК "Алматы" объяснила остановку строительства спортивного центра.

