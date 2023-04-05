В Казахстане урегулируют работу Центра по ЧС

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК 5 апреля депутаты ратифицировали соглашение между правительством Казахстана и Центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий об условиях его пребывания на территории страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представляя депутатам законопроект РК, ратифицирующий соглашение правительства Казахстана и Центра по ЧС и снижению риска стихийных бедствий об условиях его пребывания на территории Казахстана, министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин отметил, что соглашение совершено в реализацию статьи 6 соглашения между правительством Казахстана и правительством Кыргызстана о создании этого Центра от 17 мая 2013 года, ратифицированного Законом РК от 14 апреля 2014 года № 191-V.

"Статьей 6 указанного соглашения устанавливается, что условия пребывания Центра определяются отдельным международным договором между правительством Республики Казахстан и Центром. Соглашением предусматривается обеспечение необходимых условий пребывания на территории Казахстана Центру по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий для выполнения своих целей и задач как международной организации". Юрий Ильин

Он уточнил, что с 2016 года совместно с чрезвычайными ведомствами стран региона, международными и неправительственными организациями, Центр реализовал и продолжает реализацию более 30 программ и проектов в сфере снижения риска бедствий и ЧС, в том числе в качестве исполнительного агентства. 11 проектов напрямую обеспечивают вклад в развитие Казахстана.

В целом, на площадке Центра проведено 163 международных мероприятия, семинаров и тренингов с привлечением опытных экспертов Казахстана, зарубежных стран, ООН и других международных организаций. Обучено более полутора тысяч представителей госорганов Казахстана лучшим практикам и опытом, выработанными мировым сообществом в сфере снижения рисков бедствий и ЧС.

"Центром, на сегодня совместно с партнерами, разработаны и размещены на сайте Центра более 60 исследовательских, аналитических, методических разработок, учебно-методических, информационных и отчетных материалов в сфере снижения рисков бедствий и чрезвычайных ситуаций. Для создания правовой базы для сотрудничества, Центром подписан 31 меморандум с международными, неправительственными, научными, образовательными и иными организациями". Юрий Ильин

По его словам, Центр признан на глобальном, региональном и международном уровнях. В частности, Центр получил доступ к портфелю проектов ООН, Европейского союза, ОБСЕ, Международной организации гражданской обороны, Всемирного банка и других международных институтов.

Центр получил статус ресурсного Центра по снижению риска бедствий в реализацию Сендайской рамочной программы в Центральной Азии, также он получил статус обучающей структуры по Сендайской программе и функции мониторинга за ее исполнением в Центральной Азии и еще ему присвоен статус Аффилированного члена Международной организации гражданской обороны.

Вдобавок Центр получил одобрение стран Центральной Азии по выполнению функций координационного центра -0 секретариата регионального форума глав чрезвычайных ведомств. Кроме того, в настоящее время по поручению главы государства прорабатывается вопрос придания Центру статуса Секретариата Механизма гражданской защиты Организации тюркских государств.

Юрий Ильин подчеркнул, что таким образом, за период существования Центр становится активным участником по привлечению перспективных проектов ведущих международных организаций. Как он добавил, принятие законопроекта не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского и местного бюджетов и не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий.

Соглашение подписано 17 июня 2022 года в Астане. Документ является бессрочным, подлежит ратификации и вступает в силу с даты получения Центром по дипломатическим каналам письменного уведомления о выполнении казахстанской стороной внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

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