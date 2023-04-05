Как быстрее купить автомобиль: советы от лидера в автокредитовании

Покупка автомобиля для большинства людей – это не только одна из наиболее серьезных и крупных статей расходов, но и важное событие в жизни. Что делать, если очень хочется купить машину, но средств не хватает? Можно рассмотреть покупку авто в кредит.

Тем более что сейчас цифровизация упростила этот процесс и позволила не затягивать с покупкой понравившегося авто. Рассказываем, как выгодно сделать это и на что надо обратить внимание при автокредитовании.



Прежде всего следует оценить условия финансирования: размер первоначального взноса, срок кредитования, возможность досрочного погашения без штрафов, что есть далеко не у всех банков, а также простоту и доступность подачи заявки. Сегодня удобство заключается в простоте и скорости получения решения по кредиту, а также оформлении самого автомобиля, желательно, без визита в банк, а значит, присутствие у банка цифровой платформы. Немаловажный критерий – наличие у банка репутации и опыта и, конечно, широкой сети автомобильных дилеров и партнеров. Такие советы дает лидер в автокредитовании в Казахстане – Евразийский банк.

Не так давно команда Евразийского разработала для своих клиентов новый продукт, который в разы упрощает процесс кредитования. Все можно сделать, не посещая отделение банка. От подачи заявки и до окончательного решения потребуется всего несколько минут.

"Информационные технологии позволяют нам делать большие шаги вперед, оцифровывать и ускорять значительную часть банковских операций. Онлайн-кредиты давно стали привычной стороной жизни. Наши клиенты могут оценить все преимущества удобного, быстрого, а главное, безопасного способа оформления онлайн-кредита на покупку автомобилей. Достаточно сделать несколько кликов – и у вас есть собственный автомобиль. Всю сторону оформления необходимых документов, государственной регистрации транспортного средства банк и автосалон берут на себя". Председатель правления Евразийского Банка Ляззат Сатиева

Почти каждый третий автокредит в Казахстане оформляется именно в Евразийском банке. И если раньше это было лидерство на рынке новых автомобилей, то сегодня банк лидирует и на рынке подержанных авто, в том числе и в цифровых каналах. Только с момента запуска онлайн платформы на приобретение подержанного авто в банк уже поступило более 135 тысяч заявок. Цифровизация и развитие процессов позволили получить решение по онлайн-кредиту и оформить автомобиль в течение одного дня.

"Помимо удобства в оформлении, мы предлагаем практически самые низкие первоначальные взносы на рынке. Возможность оформить автокредит на 7 лет с первоначальным взносом для нового авто составляет от 5%, а поддержанного – от 10%. Если машина приобретается у физического лица, процедура подачи заявки и получения решения осуществляется онлайн. Помимо этого, у клиентов есть возможность досрочно или частично погасить кредит без штрафов и комиссий. Такая практика существует не во всех банках", – добавляет председатель правления банка Ляззат Сатиева.

Что еще делает Евразийский банк привлекательным для клиентов, так это филиалы по всей стране и широкая сеть партнеров, а также интеграция с их цифровыми платформами. Практически в каждом автосалоне сейчас работают специалисты банка, которые не только проконсультируют, но и помогут выбрать оптимальный и выгодный кредитный продукт. А для оформления достаточно предъявить один документ, удостоверяющий личность. При покупке авто с пробегом банк проверит всю его историю, юридическую чистоту сделки, а также техническое состояние транспортного средства. Все это дает новому автовладельцу полную уверенность в безопасности покупки.

Доступные условия кредитования, высокая скорость выдачи и хороший уровень одобрения кредитов являются важными преимуществами в работе с клиентами.

Оценивая эти удобства для клиентов, издание "International Business Magazine" признало в 2022 году Евразийский банк "Лучшим банком в автокредитовании" в рамках ежегодного рейтинга "International Business Magazine Awards". Заключение экспертов издания было основано на анализе услуг и продуктов Евразийского банка и результатах их интеграции на рынок страны. Кроме того, по результатам 2022 года банк является одним из лидеров в кредитовании автомобилей в Казахстане с общей долей в 48%.

Автокредитование сейчас является одним из стратегических и приоритетных направлений в Евразийском банке. На данном этапе банк ставит перед собой задачу максимально интегрировать свой сервис с онлайн-платформами, прежде всего, государственными, чтобы полностью оцифровать для заемщиков процессы регистрации, соответствующих проверок автомобиля и его оценки, а также снятия ареста в последующем. То есть сделать процесс покупки авто в кредит еще проще и удобнее.

Ставка вознаграждения – от 8% годовых (ГЭСВ от 25,2% годовых).

Лицензия № 1.2.68/242/40 от 3 февраля 2020 года, выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.



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