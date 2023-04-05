Файтер Куат Хамитов хочет познакомиться с альфонсом

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов обратился с необычным заявлением к своим соотечественникам с просьбой познакомить его с каким-нибудь альфонсом, сообщает Zakon.kz.

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Известный казахстанский боец Куат "Найман" Хамитов в своем обращении отмечает, что хочет пообщаться с мужчиной, который проживает определенную часть своей жизнь за счет какой-то женщины. Какую цель преследует спортсмен, пока неизвестно.







Последний раз "Найман" заходил в октагон 16 марта, когда досрочно победил на турнире Mergen FC 4, который прошел в Атырау. Для него это была 25-я победа в смешанных единоборствах, при этом 7 поражений и две ничьи.