Казахстан и Туркменистан установят режим пересечения госграницы

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты ратифицировали "Соглашение между правительством Казахстана и правительством Туркменистана о режиме казахстанско-туркменской государственной границы", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал директор Пограничной службы КНБ Ерлан Алдажуманов, соглашение подписано 25 октября 2021 года в городе Ашхабаде на уровне заместителей премьер-министров государств.



"Главной целью соглашения является взаимное установление правовой основы и регулирования отношений между Казахстаном и Туркменистаном на государственной границе. Соглашением предусматривается установление режима на казахстанско-туркменской госгранице и дальнейшее укрепление нацбезопасности Республики Казахстан". Ерлан Алдажуманов

По его словам, режим госграницы включает определенные правила и порядок.

"Первое – это содержание госграницы. Второе – пропуск лиц, транспортных средств, грузов и иного имущества через госграницу. Третье – осуществление полетов над госграницей. Четвертое – ведение хозяйственной и иной деятельности на госгранице, погранпостах, а также в пределах погранвод. Пятое – разрешение пограничных инцидентов". Ерлан Алдажуманов

Он указал, что соглашение является бессрочным и действует до тех пор, пока одна из сторон по дипломатическим каналам в письменной форме не уведомит другую сторону о своем намерении прекратить его действие. В этом случае соглашение прекращает свое действие по истечении трех месяцев с даты получения такого уведомления.

"В соответствии с подпунктом 3 ст. 11 Закона РК "О международных договорах РК" от 30 мая 2005 года данное соглашение подлежит ратификации. Ратификация и вступление в силу соглашения будет способствовать установлению правил режима на казахстанско-туркменской границе, укреплению сотрудничества между нашими государствами и обеспечению нацбезопасности Казахстана. Также не повлечет за собой негативных социально-экономических, правовых последствий и не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского и местного бюджетов". Ерлан Алдажуманов

Также в конце прошлого года Парламент РК ратифицировал два соглашения с правительствами Узбекистана и Туркменистана о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС).