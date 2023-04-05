Утверждены стандарты казахских пород собак

Министерство экологии приняло стандарты пород казахский тазы и казахский тобет, сообщает Zakon.kz.

В описании стандарта казахский тазы говорится:

Общий вид и тип сложения – собака среднего и выше среднего роста, сухого, крепкого типа сложения, индекс растянутости – около 103. Высота в холке кобелей – от 60 до 70 см, суки в холке – от 55 до 65 см.

Окрас черный, белый, половый разных оттенков, красный и серый всех оттенков. Все окрасы могут быть как сплошными, так и пегими. Возможна "мазурина": чернота на морде, ушах и нижних частях конечностей.

Шерсть мягкая, шелковистая, прямая, короткая длиной до 4,5 сантиметра (зимой) и до 2,5 сантиметра (летом) с хорошо развитым подшерстком.

Кожа тонкая, эластичная, без складок, мускулатура хорошо развита, особенно на бедрах и пояснице, костяк крепкий, но не тяжелый.

Движения – мягкая рысь, при преследовании зверя – быстрый карьер.

Поведение характеризуется резвостью, зоркостью, злобностью к зверю, выносливостью и маневренностью.

Казахский тобет характеризуют:

Грубый, грубо-сырой тип конституции. Сильный и выносливой темперамент.

Высота в холке равна высоте в крестце; длина головы составляет не менее 40 процентов высоты в холке; длина корпуса превышает высоту в холке приблизительно на 10 процентов, при этом кобели несколько компактнее сук. Оптимальный рост кобелей – 72-75 сантиметров, сук – 65-70 сантиметров.

Шерсть густая, грубая, прямая, с хорошо развитым, но не длинным подшерстком (короче остевого волоса).

Характерны все цвета и оттенки природного окраса: желтый, палевый, рыжий, серый, бурый, черный.

Движения экономичные, свободные, легкие. На рыси линия верха ровная и прочная, суставы передних и задних конечностей свободно разгибаются, спина и поясница упруго пружинят. Характерные аллюры – неторопливый шаг и плавная, стелющаяся рысь (постановка лап след в след).

Стандарт подробно описывает все части тела собаки (размер, состояние кожи, уши, нос, глаза, хвост, передние и задние конечности, походка, движения и т.д.), указывает на возможные недостатки и пороки.

Утвержден Приказом и.о. министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 марта 2023 года № 101.