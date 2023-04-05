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Пьяный водитель совершил смертельное ДТП в Жетысуской области

Пьяный водитель совершил смертельное ДТП в Жетысуской области Фото: polisia.kz
В Жетысуской области 32-летний водитель Mitsubishi Galant не справился с управлением и допустил столкновение с придорожным бетонным ограждением, сообщает Zakon.kz.

Водитель получил незначительные травмы и после медобследования был отпущен на амбулаторное лечение. 37-летний пассажир скончался по дороге в больницу. 

В Жетысуской области произошло ДТП со смертельным исходом

Фото: polisia.kz

Полицейские установили, что водитель Mitsubishi находился в нетрезвом состоянии. Проводится расследование по ч. 3 ст. 345-1 УК РК. Решается вопрос о заключении виновника ДТП под стражу.

ДТП со смертельным исходом

Фото: polisia.kz                                                                                                                                                        

Ранее сообщалось, что в Алматы в ДТП во дворе девушку зажало в салоне автомобиля.

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Николай Ежелев
Жетысуская область
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