Поставщик нарушил сроки: алматинцу вернули 8 миллионов тенге

В Алматы поставщик вернул мужчине восемь миллионов тенге за невовремя поставленный автомобиль, сообщает Zakon.kz.

В конце февраля в Департамент торговли и защиты прав потребителей обратилась женщина, представляющая интересы гражданина К.

Как выяснилось, в Алматы коммерческая организация не исполнила условия договора касательно поставки автомобиля.

"В ходе проведенной проверки Департаментом выявлены факты нарушения прав потребителя, и в результате потребителю были полностью возвращены денежные средства в размере 8 миллионов тенге, тем самым права потребителя восстановлены", – рассказал руководитель ДТиЗПП по городу Алматы Геннадий Данияров.

Как отметили в Департаменте, отношения продавца и потребителя должны строиться по закону о защите прав потребителей, согласно которому соблюдены обязанности и ответственность каждой из сторон сделки. Продавцы во многих случаях пользуются тем, что граждане не в полной мере владеют юридическими познаниями в части защиты своих прав и, соответственно, отказывают потребителям в том, на что они имеют полное право.