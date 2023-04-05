Как развивается система дополнительного образования для детей в Астане

В столице функционируют 11 госорганизаций дополнительного образования, 158 филиалов, 10 Community центров.

В том числе: два Дворца школьников, три детские музыкальные школы, две школы искусств, детская художественная школа, Центр технического творчества, Детско-юношеский центр физического воспитания "Өркен".

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Об их работе на онлайн-брифинге рассказала заместитель руководителя Управления образования Астаны Маржан Каирбаева.

В столице на льготной и бесплатной основе кружки и секции посещают более 24 тысяч детей из социально уязвимых слоев населения, а также ребят с особенными образовательными потребностями.

В целях социализации детей с особыми образовательными потребностями при Дворце школьников работает социальный проект "AIALA" по таким направлениям, как робототехника, вокал, изобразительное искусство, карате, математика, плавание, раннее музыкальное развитие, домбра, театр с охватом более 200 детей.

Одним из важных показателей дополнительного образования является вовлеченность детей в занятия массовыми видами спорта.

"Доля обучающихся, охваченных спортивными секциями во внешкольных организациях и при общеобразовательных школах, составляет 44,5% (88 555 детей). В этих целях в организациях образования действуют 910 спортивных секций. В 92 школах имеются многофункциональные спортивные площадки на открытом воздухе – беговые дорожки, футбольные, баскетбольные и волейбольные площадки. Футбольное поле имеют 88 школ, баскетбольные площадки – 71 школа, волейбольные – 67 школ, стационарные хоккейные корты – 8 школ, теннисные корты – 10 школ", – проинформировала спикер.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

На сегодня совместно с Управлением культуры реализуется проект "Дети и театр". Дети на бесплатной основе посещают театры. До конца года планируется охватить проектом более 50 тысяч несовершеннолетних.

В 40 общеобразовательных школах Астаны реализуется проект "ALTYN URPAQ" по национальным видам спорта (тогызкумалак, қазақ күресі, асық ату), национальному искусству (национальные инструменты домбра и традиционное пение, казахский танец, казахское пение) с охватом более 10 тысяч детей.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Также в школах развернули проект "Культурный норматив школьника", культурно-образовательную платформу "Ұлағатты ұрпақ". Данный проект реализован в 42 школах с охватом более 86 500 детей.

В школах внедрили проект "Алтын домбыра", в рамках которого работают 64 домбровых кружка.

"На сегодняшний день в организациях образования создано 92 дискуссионных клуба с охватом 38 269 обучающихся. Проведено 557 школьных турниров. Ежедневно увеличивается количество турниров среди школ, в других городах – 42, в которых приняли участие обучающиеся Астаны".

Во Дворце школьников имени Махамбета Утемисова в 2022-2023 учебном году функционирует оперативный штаб, деятельность которого целиком сосредоточена на развитии, воспитании подрастающего поколения и формировании личности. Основной задачей его является консолидация в себе существующих детско-юношеских движений по городу. Сегодня в составе городского оперативного штаба 127 организаций (94 школы и 33 колледжа), численный состав – 69 634", – рассказала Маржан Каирбаева.

Особого внимания также заслуживает проект "Зеленая школа", реализуемый при поддержке спонсорской помощи. В его рамках планируется открытие 19 теплиц в 18 школах и в колледже.

Во Дворце школьников имени аль-Фараби акцент делают на заинтересованности детей в сфере IT, вовлечении их в этом направлении. Так, реализована работа Центра креативного образования SANA на 100 мест, который состоит из трех площадок: кабинет робототехники, STEM кабинет "Makerspace" и площадка программирования "IT Lab". Сейчас в центре обучаются 2450 детей.