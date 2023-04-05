Швейцарский банк может стать рекордсменом по масштабу сокращений за последние полгода

Швейцарский банк UBS планирует уволить сразу 36 000 сотрудников. Тем самым он возглавит список компаний с самыми крупными увольнениями в мире, случившимися за последние полгода. Однако UBS не одинок в этом списке рекордсменов по сокращениям, сообщает Zakon kz.

Официальных комментариев со стороны банка пока еще нет, несмотря на то, что швейцарские издания с начала недели писали о планах USB на 30% сократить персонал вследствие поглощения давнего конкурента – обанкротившегося Credit Suisse Group AG. Если им суждено реализоваться, то UBS однозначно станет рекордсменом мира по масштабу сокращений за последние полгода.

Второе место по размерам планируемых сокращений может занять Amazon, где без рабочего места рискуют остаться около 30 000 сотрудников. На третьей позиции – Meta Platforms с возможным сокращением 21 000 работников.

Всего за последние шесть месяцев, согласно данным зарубежных СМИ, более 800 компаний в мире сократили персонал в среднем на 10%. Треть сокращений произошла в технологическом секторе. Всплеск сокращения рабочих мест в сфере технологий продолжается.

Напомним, в конце 2022 года несколько крупных технологических компаний попали в заголовки газет, уволив тысячи рабочих за короткий промежуток времени. Увольнения продолжились и в 2023 году. Только в январе текущего года увольнения постигли 84 414 человек. В феврале около 356 технологических компаний уволили своих сотрудников.

Гигант электронной коммерции Amazon еще 4 января объявил, что уволит 18 000 сотрудников, или 5% своего корпоративного персонала. Это самый крупный раунд увольнений, объявленных с начала пандемии.

Материнская компания Google – Alphabet – также в январе заявила, что уволит 12 000 сотрудников, или около 6% своей рабочей силы, что сделает этот раунд увольнений вторым по величине с начала пандемии. Среди уволенных несколько человек долгое время работали или недавно получили повышение.

18 января Microsoft объявила о сокращении 10 000 рабочих мест, или примерно 5% своей рабочей силы. После сокращения Meta на 11 000 человек в ноябре это четвертый по величине раунд увольнений с начала пандемии. 4 января Salesforce заявила, что планирует сократить 8000 рабочих мест, или 10% штата.

А компания Dell в феврале объявила о планах сократить примерно 6650 рабочих мест, или около 5% своей глобальной рабочей силы.

Это были самые крупные увольнения с начала года. В остальных компаниях сокращения составили от 1000 до 3000 человек. И это не предел. По прогнозам различных экспертов, дальнейшие сокращения могут наблюдаться в разных сферах мировой экономики.