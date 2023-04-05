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Для дошколят из семей, получающих АСП, питание в детсадах будет бесплатным в Карагандинской области

Для дошколят из семей, получающих АСП, питание в детсадах будет бесплатным в Карагандинской области Фото: gov.kz
С мая для воспитанников дошкольных организаций из категории "семьи, получающие АСП" питание будет бесплатным, сообщил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев в соцсетях.

"Из бюджета на эти цели выделены необходимые средства. Эта мера позволит нам оказать социальную поддержку нуждающимся семьям", – написал Ермаганбет Булекпаев на своих страницах в Instagram и Facebook.

На сегодня льготы по питанию за счет бюджета получают только дошкольники из многодетных семей.

"Помимо этого, конечно же, работаем и над доступностью дошкольного образования. В этом году в детских садах дополнительно откроем порядка 1500 новых мест".Ермаганбет Булекпаев

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