Для дошколят из семей, получающих АСП, питание в детсадах будет бесплатным в Карагандинской области
Фото: gov.kz
С мая для воспитанников дошкольных организаций из категории "семьи, получающие АСП" питание будет бесплатным, сообщил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев в соцсетях.
"Из бюджета на эти цели выделены необходимые средства. Эта мера позволит нам оказать социальную поддержку нуждающимся семьям", – написал Ермаганбет Булекпаев на своих страницах в Instagram и Facebook.
На сегодня льготы по питанию за счет бюджета получают только дошкольники из многодетных семей.
"Помимо этого, конечно же, работаем и над доступностью дошкольного образования. В этом году в детских садах дополнительно откроем порядка 1500 новых мест".Ермаганбет Булекпаев
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