Для дошколят из семей, получающих АСП, питание в детсадах будет бесплатным в Карагандинской области

С мая для воспитанников дошкольных организаций из категории "семьи, получающие АСП" питание будет бесплатным, сообщил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев в соцсетях.

"Из бюджета на эти цели выделены необходимые средства. Эта мера позволит нам оказать социальную поддержку нуждающимся семьям", – написал Ермаганбет Булекпаев на своих страницах в Instagram и Facebook.

На сегодня льготы по питанию за счет бюджета получают только дошкольники из многодетных семей.