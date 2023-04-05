Названы самые частые причины задержек авиарейсов в Казахстане

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Алмаз Ыдырысов перечислил причины, по которым чаще всего задерживают авиарейсы в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

На заседании в Мажилисе Парламента вице-министр перечислил основные причины задержек по итогам 2022 года:

техническая причина (13%);

обслуживание пассажиров, долгая выгрузка багажа и грузов (16%);

сложные погодные условия (8%);

человеческий фактор – нехватка экипажа, ограничения службы органов воздушного движения, пограничный и таможенный контроль и другие (7%).

"Данные причины оказали мультипликативный эффект на позднее прибытие воздушных судов. За 2022 год из 78 483 выполненных рейсов было отменено 5056 рейсов, из них 2105 рейсов (41%) по операционным причинам (политическая ситуация, безопасность полетов), 2951 рейс (59%) – по коммерческим причинам (низкая коммерческая загрузка, задержка поставки ВС)". Алмаз Ыдырысов

Снижение показателей регулярности полетов, по его словам, также наблюдалось и в других странах. К примеру, регулярность в США и ЕС составила 76% и 75%, соответственно.

Тем временем в Казахстане внедрили черный список лиц, воздушная перевозка которых ограничена перевозчиком.

"Там, где признана вина авиаперевозчика, мы принимаем меры и привлекаем к административной ответственности. За 2022-2023 гг. было наложено 9 административных штрафов на общую сумму 8200 МРП (25,2 млн тенге)". Алмаз Ыдырысов

Также в Мажилисе подняли вопрос дороговизны билетов. Алмаз Ыдырысов рассказал, почему авиабилеты обходятся недешево казахстанцам.